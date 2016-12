NATIONALE 1 MESSIEURS DE HANDBALL Adoption d'une nouvelle formule

Le début de la compétition est programmé pour le 10 décembre

Les membres de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la Fédération algérienne de handball (FAHB) ont adopté hier à Alger la formule d'une division Nationale 1 messieurs à deux groupes (Centre-Est et Centre Ouest), composée de 21 équipes. Organisée au siège du Comité olympique algérien (COA) à Ben Aknoun, en présence du président de la FAHB, Saîd Bouamra, cette AGEx a vu la présence de 68 membres de droit parmi les 117 composant l'assemblée générale.

La nouvelle formule de compétition, votée à main-levée par 41 membres de l'AGEx, prévoit la création d'un championnat de Nationale 1 messieurs de deux groupes (Centre-Est et Centre-Ouest) de 10 et 11 équipes chacun. A la fin de la saison, le leader de chaque groupe réintègre le championnat Excellence, alors que deux dernières équipes de chaque groupe descendront en régionale.

La proposition de fiche technique relative au championnat National 1 messieurs, prévoyant une compétition à deux groupes de 9 équipes chacun, a été rejetée par les membres de l'AGEx. «Nous avons adopté un championnat Nationale 1 à deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest, au vu de la situation économique très difficile des clubs.

Les problèmes de financement vont devenir de plus en plus complexes dans les prochaines saisons.», a déclaré Saïd Bouamra. Le tirage au sort de la Division nationale 1 messieurs aura lieu dimanche en présence des représentants des 21 équipes, alors que le début de la compétition est programmé pour le 10 décembre.



Coupe d'Afrique des clubs champions de basket-ball

Les dames du GSP s'imposent contre Ports Authority

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont imposées face à Kenya Ports Authority (63-39), en match de classement de la 5e-8e places de la coupe d'Afrique des clubs champions, disputé hier à Maputo. Les Pétrolières ont été éliminées en quart de finale de la compétition, disputé vendredi, en s'inclinant face au club organisateur Ferroviario Maputo sur le score de 57 à 69. Les demi-finales de la coupe d'Afrique des clubs champions, prévues ce samedi, mettent aux prises l'Inter Clube (Angola) à First Bank (Nigeria), et Deportivo de Primeiro de Agosto (Angola) à Ferroviario Maputo.