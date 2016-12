THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS Ronaldo, Messi et Griezmann pour la bataille finale

La bataille entre ce trio s'annonce palpitante pour cette fin d'année 2016

La liste des nominés a été réduite de 23 à trois noms après les votes des capitaines et sélectionneurs d'Equipes nationales, des représentants des médias et des lecteurs de FIFA.com.

Le Portugais Cristiano Ronaldo, l'Argentin Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann sont les trois finalistes pour le titre «The Best» du meilleur joueur FIFA de l'année, a annoncé avant-hier l'instance mondiale. La liste des nominés a été réduite de 23 à trois noms après les votes des capitaines et sélectionneurs d'Equipes nationales, des représentants des médias et des lecteurs de fifa.com, a précisé la FIFA. L'international algérien de Leicester City Ryad Mahrez, auteur d'une saison exceptionnelle avec son club, sacré champion d'Angleterre, figurait dans la liste des 23 nominés. Ronaldo a connu une année remarquable sur la scène continentale, remportant sa troisième Ligue des champions de l'UEFA (sa deuxième avec le Real Madrid), dont il a terminé meilleur buteur, avec 16 réalisations. Le Portugais a également transformé le tir au but victorieux des Merengue, tout au bout de la finale face à leurs rivaux espagnols de l'Atlético de Madrid. Il portait également le brassard de capitaine du Portugal qui a décroché, six semaines plus tard, son premier trophée majeur, l'UEFA EURO 2016. Ses trois buts ont permis à son pays de se hisser jusqu'en finale, dont il n'a disputé que 25 minutes en raison d'une blessure avant d'encourager ses coéquipiers depuis le bord du terrain, l'une des images fortes du tournoi. Le maître à jouer de l'Argentine et du FC Barcelone, Messi, a réalisé une nouvelle année phénoménale. Ses 26 buts ont notamment permis à son club de sortir vainqueur d'un bras de fer acharné en championnat. Il a également remporté la coupe d'Espagne et conduit l'Argentine, en tant que capitaine, jusqu'en finale de la copa América Centenario. Ses rêves de sacre sous le maillot de l'Albiceleste ont été une nouvelle fois brisés par le Chili, sacré à l'issue d'une séance de tirs au but en finale. La cuvée 2016 a cependant encore été fructueuse pour l'attaquant argentin, devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, en lieu et place de Gabriel Batistuta, pendant la copa América Centenario. En progression constante ces dernières années, Griezmann s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde en 2016, grâce notamment à ses performances, à domicile, lors de l'UEFA EURO 2016.

Souvent utilisé dans un rôle de «neuf et demi», entre la ligne d'attaque et le milieu de terrain, l'attaquant a terminé meilleur buteur du tournoi, dont son pays a atteint la finale avant de s'incliner face au Portugal de Ronaldo. Le Français a également été, lors de la saison 2015/2016, le meilleur buteur de son club, l'Atlétic, troisième de la Liga et défait en finale de la Ligue des champions, aux tirs au but, par le Real Madrid. Le vainqueur sera désigné lors de la cérémonie du lundi 9 janvier à Zurich.



The Best football Fifa Awards (dames)

Behringer, Lloyd et Marta les trois finalistes

L'Allemande Melanie Behringer, l'Américaine Carli Lloyd et la Brésilienne Marta sont les trois nommées pour le titre de joueuse de l'année de la FIFA, «The Best», a annoncé avant-hier l'instance internationale. Melanie Behringer a été l'artisan de la victoire finale de l'Allemagne au tournoi olympique de football féminin à Rio de Janeiro. Quant à la joueuse mondiale de la FIFA 2015 Carli Llyod, elle s'est encore montrée prolifique cette saison avec les Etats-Unis. Quintuple joueuse mondiale de la FIFA, la Brésilienne Marta prend place dans le top 3 pour la douzième fois en 13 ans. La lauréate du prix The Best- joueuse de la FIFA sera déterminée en tenant compte, à parts égales, des votes des capitaines et des sélectionneurs des Equipes nationales féminines, de représentants de médias et des fans ayant voté sur fifa.com. Elle recevra sa récompense lors de la cérémonie qui aura lieu le lundi 9 janvier à Zurich.