LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE: RETOUR SUR LE DERBY USMH-CRB Enfin du spectacle au 5-Juillet

Par Bachir BOUTEBINA -

Un nul qui n'arrange pas tout de même les affaires des deux ténors algérois, notamment l'USMH (14 pts) qui jouera le prochain match à Relizane face au Rapid, alors que le CRB (13 pts) accueillera le CA Batna.

Une fois n'est pas coutume, le derby algérois qui s'est joué avant-hier sur la belle pelouse du 5-Juillet, entre les Harrachis et les Belouizdadis, a tenu toutes ses promesses tant cette dernière confrontation nous a renoués avec le véritable football. Quand bien même l'arbitre Benkouassa, a quelque peu faussé les débats, notamment en omettant de siffler juste avant la pause, un penalty au profit du Chabab, et en toute fin de rencontre un autre en faveur de l'USMH, il faut tout de même rendre un grand mérite aux deux derniers protagonistes du jour. Le public du 5-Juillet, essentiellement constitué de supporters harrachis, et les milliers de téléspectateurs, ont certainement éprouvé beaucoup de plaisir, pour suivre jusqu'au bout, un derby au cours duquel l'USMH et le CRB ont vraiment fait étalage de belles prouesses, tant sur le plan technique tactique. Il est vrai que le Chabab que drive depuis peu le Marocain Zaki Badou, a joué la prudence, notamment en essayant de fermer les couloirs, devant des Harrachis très entreprenants en attaque, et qui ont logiquement ouvert le score de fort belle manière sur une fulgurante attaque placée, et admirablement concrétisée de la tête par Dehar à la 24e mn. Mais quatre minutes plus tard, les Belouizdadis, certainement piqués au vif, allaient égaliser, grâce à un but d'anthologie par Lakroum, tant le dernier bourreau en date du MC Alger nivelait la marque avec beaucoup de culot après avoir mis dans le vent l'excellente paire centrale Madani-Abdat, avant de battre de près le non moins excellent keeper harrachi Zeghba. Du côté Harrachi, les jeunes excellents Aichi, Debbari, Boulakhoua, Mellal, et notamment Harrag, ont joué leur va-tout de manière très intelligente, mais sans parvenir à être récompensés par tant d'efforts. Il était clair que le point du nul satisfaisait beaucoup plus les gars de Laâqiba, que les Banlieusards Est de la capitale. Mais au final, le nul qui a sanctionné avant-hier au stade du 5-Juillet le derby USMH-CRB, a été globalement équitable, même si les Harrachis étaient réellement persuadés d'avoir été privés d'un penalty, lorsque Madani s'est écroulé dans la surface du Chabab. Un nul qui n'arrange pas tout de même les affaires des deux ténors algérois, notamment l'USM El Harrach (14 pts) qui jouera le prochain à Relizane face au Rapid, alors que le CR Belouizdad (13 pts) accueillera le CA Batna. Les Harrachis qui comptent tout de même un match retard contre le MO Béjaïa, ont toutefois laissé une meilleure impression que les Belouizdadis. Dixit Zaki Badou: «Personnellement je suis satisfait de ce match nul car le CRB a livré une rude bataille contre cette belle équipe d'El Harrach, et je tiens vraiment à rendre hommage au travail qu'effectue depuis longtemps à l'USMH le coach Boualem Charef.»