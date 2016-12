EN MARGINALISANT ZEFFANE ET BENSEBAINI Gourcuff veut-il prendre sa revanche?

Par Saïd MEKKI -

La relation entre l'ex-coach de l'EN et Bensebaini ne semble pas au top

D'aucuns savent comment l'ex-sélectionneur des Verts, le Français Christian Gourcuff, est sorti par la petite porte de sa fonction au sein de l'Equipe nationale.

Le coach français a très mal réagi aux réactions et critiques du public des Verts et des journalistes quant à ses choix aussi bien des joueurs que techncico-tactiques. Et il s'est lui-même mis sur la trajectoire de la cessation de son activité avec les Verts. Aujourd'hui, et après le cas de Mehdi Zeffane, c'est Ramy Bensebaïni qui risque de payer le prix de la «revanche» du coach français. Certains prennent du recul en estimant que ce n'est point de la revanche, mais des choix tactiques et techniques? Et à ceux-là, le cas de Zeffane est bien illustratif que ce n'est point une histoire tactique ou technique, mais bien d'humeur. Mieux encore, lors de sa dernière interview, le président de la FAF, Mohamed Raouraoua l'a si bien précisé. Pour rappel à la question, beaucoup de choses ont été dites au sujet de Bensebaini. Ce joueur se trouve-t-il sur la liste noire de la Fédération?

La réponse du président de la FAF a été la suivante: «Absolument pas. Nous n'avons pas de liste noire. Seul le sélectionneur est apte à choisir ses joueurs. Bien au contraire, Ramy (Bensebaini, ndlr) est notre fils et ne peut pas être sur la liste noire. Il n'a pas participé aux JO, certes, mais je sais pour quelle raison. C'est Gourcuff qui l'a bloqué. C'est le même cas pour Zeffane.

Lorsqu'il était à la tête de la sélection, il disait qu'il était le meilleur arrière droit à Lyon. Et maintenant que Zeffane est chez lui à Rennes, il ne le fait pas jouer. Je ne comprends pas cette situation. Pour ce qui est de Bensebaini, si le sélectionneur juge qu'il est apte à jouer en sélection, je n'y vois aucun inconvénient. Bien au contraire, ce sera un plus pour l'équipe.». Voilà qui est bien clair. Et toujours pour rappel, au mois de juillet de l'année en cours, le défenseur central Ramy Bensebaïni, pièce maîtresse dans l'échiquier de Schurmann, ne participera pas aux JO. Son entraîneur au Stade Rennais, l'ex-sélectionneur Christian Gourcuff a mis son veto. «Ça n'a pas de sens de laisser un joueur sur qui on compte à disposition de sa Fédération hors date FIFA». Ainsi et malgré la tentative de Yazid Mansouri pour débloquer la situation en jouant le rôle d'intermédiaire, Gourcuff n'a accordé aucune faveur à la FAF pour libérer la nouvelle recrue rennaise, Ramy Bensebaïni.

Le polyvalent défenseur algérien de 22 ans, en contact avec ces clubs désireux de l'engager l'été dernier, Mehdi Zeffane, qui voudrait changer d'air pour pouvoir avoir un maximum de temps de jeu, surtout avant la CAN 2017, ne figure plus de manière régulière avec l'équipe professionnelle du Stade Rennais. Gourcuff, qui ne le fait plus jouer comme arrière droit, prépare peut-être le départ de son poulain.

La Gantoise et des équipes de Ligue 1 seraient prêtes à l'accueillir. Et cela se vérifie encore une fois... Et si on revient plus en arrière, on comprend mieux la situation actuelle dans la mesure où il y a une contradiction pure et simple qui indique qu'empêcher le joueur de rejoindre la sélection nationale est bien la raison de sa non convocation dans son club pour plus de temps de jeu. Au mois d'août de l'année 2015 alors que Gourcuff était sélectionneur des Verts, et pour être plus précis, au lendemain de son transfert officiel au Stade Rennais, estimé à un million d'euros, Mehdi Zeffane a révélé que Gourcuff l'avait beaucoup aidé dans ce choix d'atterrir en Bretagne.

Mehdi pensait alors que l'Olympique Lyonnais faisait partie du passé:«C'était le moment de tourner la page car je n'avais pas beaucoup de temps de jeu, à l'Olympique Lyonnais. J'ai vu Christian Gourcuff et il m'a dit que c'était le bon club pour progresser.» L'entraîneur du Stade Rennais, à ce moment là, Philipe Montanier, s'est félicité du recrutement du jeune arrière droit de l'Equipe nationale. Si tel est le cas et Gourcuff le connaît très bien, pourquoi tous ces atouts ne sont pas bien exploités par Gourcuff lui qui veut que son club progresse dans le championnat français?... Et pour évoquer le cas Bensebaïni, rappelant aussi qu'au mois d'août, Christian Gourcuff est revenu sur la progression de son défenseur international algérien. Gourcuff a mis en avant les qualités techniques de son défenseur polyvalent dans un entretien accordé au site Internet Goal.com. Et une fois de plus, la même question reste posée: pourquoi tous ces atouts ne sont pas bien exploités par Gourcuff lui qui veut que son club progresse dans le championnat français?... Or, et heureusement pour les deux joueurs, apparemment, le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens et son staff technique ne se basent pas sur le manque de temps de jeu des joueurs pour les convoquer.

Cela s'est bien vérifié lors des deux derniers matchs des Verts et c'est donc une bonne opportunité de mettre Gourcuff devant le fait accompli en convoquant ces deux internationaux algériens pour la CAN 2017.



Georges Leekens, coach de l'EN

«Je n'ai aucune garantie à donner pour la CAN»

Le sélectionneur des Verts, Georges Leekens, mise sur «une bonne préparation» en vue de la CAN 2017, tout en refusant de donner des garanties sur une éventuelle consécration. «Nous allons tout faire pour préparer cette CAN comme il se doit. Je n'ai aucune garantie à donner, mais nous tacherons de faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible et permettre à tout le monde d'être fier de son équipe», a affirmé le coach de l'EN de Radio Algérie internationale. «J'ai demandé à jouer deux matchs amicaux en vue de cette CAN, chose que la FAF a accepté. Au cours de ces deux tests (les 7 et 10 janvier, ndlr) je vais tester certains joueurs», a expliqué Leekens. Revenant sur le match face au Nigeria, le technicien belge a déclaré: «C'était un match qui est venu trop tôt pour moi d'autant que je venais à peine d'entamer mon travail. Les joueurs ont démontré qu'ils savent jouer au football notamment en seconde période. C'est cette mentalité de gagneur que je veux voir à chaque sortie. L'équipe n'a pas été efficace devant les buts. On est appelé à faire preuve de plus d'efficacité lors de prochains matchs», a-t-il ajouté. «Il y'a un travail qui doit être fait au niveau de ce secteur. Nous allons faire en sorte d'éliminer les déchets défensifs et éviter d'offrir des cadeaux à l'adversaire comme ce fut le cas face au Nigeria. Je suis en train de suivre plusieurs défenseurs pour renforcer le groupe.

Tout sera dévoilé lors de mon prochain point de presse que je vais animer dans deux semaines», a expliqué Leekens, qui a annoncé qu'il avait établi «un plan de travail qui s'étalera jusqu'à la CAN 2019 au Cameroun».