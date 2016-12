Le MC Oran seul aux commandes

Le MCA avait rejoint l'USMA en tête du classement, avec 23 points, au moment où l'ESS s'était emparée seule de la 3e place, avec une petite longueur de retard sur les deux coleaders.

Le MC Oran a pris seul les commandes de la Ligue 1 Mobilis pour la première fois en battant la JS Saoura par trois buts à un, avant-hier en clôture de la 13e journée, marquée également par une importante victoire du NA Hussein Dey sur le DRB Tadjenanet (2-1), qui contraste avec la défaite à domicile de la JS Kabylie (1-0) contre l'Olympique de Médéa. Le Club d'El Hamri a commencé par concéder l'ouverture du score de Bourdim (10'), avant de se ressaisir en seconde période, inscrivant trois buts par Bentiba (53'), Souibaâ (72') et Hicham-Chérif (79'), grâce auxquels il prend seul la première place, avec 24 points, soit une longueur d'avance sur un trio composé du MC Alger, l'USM Alger et la surprenante équipe de l'OM. Le NAHD, bien que réduit à dix après l'exclusion de Benamara à la 62e minute a réussi à reprendre l'avantage au score, grâce à Khiat (66'), alors que Chibane avait égalisé sur penalty (53'), en réponse à une ouverture du score relativement précoce de l'équipe locale, signée Gasmi à la 15e minute. Un précieux succès pour le Nasria, qui remonte au milieu du tableau, alors que juste avant cette journée, il occupait la position de premier club relégable, après une série de résultats négatifs. De son côté, la JSK continue à broyer du noir, particulièrement à Tizi Ouzou, où elle court toujours après un premier succès cette saison. Le dernier club en date à l'avoir malmenée à domicile, c'est l'Olympique de Médéa, reparti carrément avec les trois points de la victoire. Gherbi a été l'auteur de ce précieux but à la 23e minute, qui propulse l'OM sur le podium, ex-aequo avec le MC Alger et l'USM Alger, au moment où les Canaris se retrouvent en position de relégables, tout comme le CR Belouizdad, malgré son bon résultat nul (1-1) contre l'USM El Harrach. A signaler que la JSK a terminé le match à dix, après l'exclusion du milieu de terrain Billel Harbèche, ce qui n'a pourtant pas empêché les Canaris d'inscrire un but par Boulaouidet à quelques encablures du coup de sifflet final. Mais l'arbitre l'a finalement refusé pour une position de hors jeu.

Le dernier match inscrit au programme de cette 13e journée revêtait le cachet derby, entre le CA Batna et le CS Constantine, mais il n'a pas été à la hauteur des attentes, en se soldant par un nul vierge qui n'arrange aucun des deux antagonistes, qui restent respectivement 8es et 12es. Jeudi, en ouverture des hostilités, c'est l'USM Bel-Abbès qui avait réussi la première bonne affaire, en battant le champion en titre, l'USM Alger sur le score de deux buts à un, imité le lendemain par le MC Alger et l'ES Sétif, qui s'étaient hissés sur le podium en battant respectivement le RC Relizane (2-0) et le MO Béjaïa (4-2). Le MCA avait rejoint l'USMA en tête du classement, avec 23 points, au moment où l'ESS s'était emparé seule de la 3e place, avec une petite longueur de retard sur les deux coleaders. Le MCO a repris les rênes depuis, certes, mais le MCA compte un match en moins, qu'il disputera mardi prochain contre le MO Béjaïa, et pourrait donc s'emparer de nouveau de la première place, en cas de victoire sur les Crabes. Au stade 5-Juillet, malgré un jeu ouvert et plusieurs occasions nettes, l'USM El Harrach et le CR Belouizdad se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les Harrachis étaient les premiers à trouver le chemin des filets, par Dehar, d'une belle tête (24'), mais leur joie a été de courte durée, puisque le Chabab a réussi à égaliser trois minutes plus tard, grâce à Lakroum, ayant mis deux défenseurs dans le vent avant de tromper le gardien d'un tir croisé. Un autre résultat qui n'arrange aucun des deux antagonistes, car l'USMH et le CRB restant scotchés dans le bas du tableau, dans une position de regables.