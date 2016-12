ASSOCIATION OULED EL HOUMA Des personnalités sportives honorées à Alger

Un hommage a été rendu avant-hier à Alger par l'association Ouled El Houma à des personnalités du football algérien qui ont gravé leurs noms dans l'histoire du sport national y compris dans le domaine de l'arbitrage. D'anciens arbitres de renommée internationale ont reçu, lors d'une cérémonie organisée au complexe olympique Mohamed Boudiaf, des diplômes de reconnaissance et des trophées pour avoir représenté dignement la corporation. Il s'agit de Saïd Roumane, Mohamed Tighilt, Mahmoud Osmane et Maamar Bensaïdi. L'association Ouled El Houma a rendu aussi un hommage à d'anciens dirigeants de clubs algérois renommés pour leur contribution au développement du football algérien, à commencer par Rachid Khelouiati, ancien président de l'USM Alger et membre fondateur de la Ligue nationale de football (LNF), dont il a été le premier président ainsi que le regretté Rachid Harraïgue, ancien président du CRB et de la FAF qui a marqué de son empreinte le football national, et feu Khaled Adjali, ancien dirigeant du Mouloudia club d'Alger. Le président de l'association Ouled El Houma, Abderahmane Bergui, a affirmé que ces «figures emblématiques» ont marqué par leur compétence et leur savoir-faire l'histoire du sport algérien. En présence d'anciens membres du MCA d'avant l'indépendance, M. Bergui a insisté, à cette occasion, sur la nécessité de «prendre les mesures adéquates afin de faire face à la violence qui sévit dans les stades». Pour lui, la solution du huis clos adoptée par la Fédération algérienne de football (FAF) pour lutter contre la violence a «prouvé son inefficacité», ajoutant que des mesures adéquates doivent être prises «rapidement contre cette Aberration».