CHAMPIONNAT DE DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL Trois clubs en tête de la poule B

Le CRB Baraki et le C Chelghoum Laïd ont rejoint l'ES Aïn Touta en tête de la poule B, à l'issue de la 9e journée du championnat national de handball, division Excellence, jouée vendredi. Dans le groupe A, la JSE Skikda profite de la défaite du GS Pétroliers pour prendre seule les commandes. La 9e manche du championnat a été marquée par la défaite des leaders du groupe A et B, à savoir, le GS Pétroliers et l'ES Aïn Touta. Jeudi, le HBC El Biar a réalisé une belle performance en battant le GSP (30-27), leader, dans le derby de la capitale. Co-leader, la JSE Skikda n'a pas laissé échapper cette opportunité pour prendre seule la tête du groupe A. En effet, les Skikdis ont battu, non sans mal, l'O El Oued sur le score de 25 à 23. Dans le groupe B, l'ES Aïn Touta a connu le même sort que le GSP. L'ESAT a été battue petitement par le C Chelghoum Laïd (25-24) qui profite de ce succès pour revenir à la hauteur de son adversaire du jour. Pour sa part, le CRB Baraki a fait de même grâce à sa victoire engrangée, en déplacement, sur le parquet du MB Tadjennant (21-24).