CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1 MOBILIS) Hamia toujours en tête

L'attaquant de l'Olympique Médéa, Mohamed Amine Hamia, bien que muet au cours des deux dernières journées, caracole toujours en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue1 Mobilis, avec six réalisations. Disposant d'une confortable avance sur ses poursuivants directs lors des 11 premières journées, l'ancien fer de lance de la JSM Skikda a réussi en effet à conserver sa première place en tête de ce classement, sans avoir consolidé son capital-buts lors des 12e et 13e journées. Hamia (27 ans) commence cependant à être talonné de très près par une foule de joueurs, qui se tassent derrière lui, avec cinq buts chacun. Il s'agit de Rachid Nadji (ES Sétif), Mourad Meghni (CS Constantine), Ghislain Guessan (USM Alger), Mohamed Hicham-Chérif (MC Oran), Hamza Zaïdi (JS Saoura), Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès) et Ahmed Messadia (MO Béjaïa). Des joueurs qui ont été plus performants que Hamia au cours des deux dernières journées, dont certains s'étaient même offert des doublés, notamment Guessan contre le NA Hussein Dey (2-1) et Messaâdia contre l'ESS (2-4).