LEICESTER CITY Encore une défaite pour Mahrez et Slimani

L'équipe de Leicester City a encore chuté en Premier League, suite à cette nouvelle défaite, cette fois-ci à Sunderland, 2-1 et qui flirte plus que jamais avec la zone rouge. Les deux Algériens de l'équipe étaient alignés d'entrée de jeu. Islam Slimani qui avait montré de belle choses balle au pied en début de match aura finalement raté beaucoup de transmissions avec seulement 65% de passes réussies. Pour ce qui est des occasions de but, il a placé un tir dans les tribunes et a vu deux autres tentatives bloquées. Concernant Mahrez, ce fut léger aussi. Les deux Algériens ont été remplacés respectivement aux 68e et 73e minutes, juste après l'ouverture du score de Sunderland. Les Foxes sont actuellement 15e avec 13 points, à deux unités seulement de la zone de relégation.