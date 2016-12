MONTPELLIER Superbut de Boudebouz contre le PSG

Le meneur de jeu international algérien de Montpellier, Ryad Boudebouz, a contribué au large succès de son équipe face au Paris Saint-Germain (3-0), en inscrivant un de ses trois buts lors de la 16e journée de Ligue 1 française, disputée avant-hier soir. L'ex-Sochalien a inscrit le 3e but de son équipe, à dix minutes du coup de sifflet final, d'un tir puissant des 20 mètres, n'ayant laissé aucune chance au gardien parisien Areola. Il s'agit de la 7e réalisation personnelle de Boudebouz cette saison, et qui le propulse à la 4e place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 française, dominé par l'Uruguayen Edinson Cavanni (PSG), qui compte 14 réalisations. L'Algérien partage cette 4e place avec Ivan Santi (Stade Malherbe de Caen) et Martin Braithwaite (Toulouse) comptant également sept buts. La saison dernière, Boudebouz avait essentiellement brillé en tant que passeur, tout le contraire de cette année.