OLYMPIQUE LYONNAIS Un salaire entre 250 000 et 300 000 euros pour Ghezzal

À Lyon, l'on se dirige vers un dégel entre la direction de l'OL et le clan Ghezzal.

À en croire Mercato365, Rachid Ghezzal semble maintenant plus proche d'une prolongation de contrat à l'OL que d'un départ.

Craignant de perdre son prodige algérien qui peut s'engager avec un nouveau club dès le 1er janvier prochain, le boss lyonnais, Jean-Michel Aulas, serait prêt à faire un effort sur le plan financier et accepter les conditions posées par les conseillers de Ghezzal.

L'on parle d'une mensualité entre 250.000 et 300.000 euros pour le jeune international algérien, de retour au-devant de la scène après une entame de saison gâchée par des ennuis de santé et ses désaccords avec son employeur.

Les clubs espagnols de Villarreal et de l'Atlético Madrid et anglais de West Ham, d'Everton et de Tottenham restent toujours à l'affût et suivent de près le dossier de Ghezzal qui a émis le voeu de rester à Lyon lors de sa dernière sortie médiatique.