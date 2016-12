USM ALGER Benyahia opérationnel contre l'ES Sétif

Le défenseur central de l'USM Alger, Mohamed Benyahia, dispensé du déplacement à Sidi Bel-Abbès lors de la précédente journée de Ligue 1 Mobilis à cause d'une blessure, est désormais «rétabli et opérationnel pour le prochain match de championnat contre l'ES Sétif», a annoncé la direction des Rouge et Noir. «Dispensé du précédent match contre l'USM Bel-Abbès (ndlr, défaite 2-1) à cause d'une blessure à la cheville qui a nécessité quatre jours de repos, le défenseur central Mohamed Benyahia est désormais rétabli. Il a repris les entraînements vendredi, avant de réintégrer le groupe samedi», faisant entendre qu'il pourra tenir sa place «vendredi prochain contre l'ES Sétif», a indiqué la direction algéroise sur son site officiel. Le match USMA-ESS est prévu le vendredi 9 décembre, à 16h, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis. Outre Benyahia, le club champion d'Algérie en titre bénéficiera du retour de son attaquant international olympique Oussama Darfalou, indisponible au cours des trois derniers mois à cause d'une fracture au 5e métatarse et qui a repris les entraînements avec le reste du groupe samedi. «Complètement rétabli, Darfalou est désormais à la disposition du staff technique dirigé par Paul Put», précise l'USMA. L'ex-fer de lance du RC Arba pourrait donc effectuer son retour à la compétition dès vendredi contre l'Aigle noir sétifien. L'USM Alger, solide leader pendant les 12 premières journées, a abandonné son poste ce week-end au profit du MC Oran, désormais seul en tête avec 24 points.