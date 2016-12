EL HADI KHEZZAR QUITTE LA JSM BÉJAÏA Bouarata, Yaïche et Rahmouni pressentis

Par Boualem CHOUALI -

La direction des Vert et Rouge, qui joue à fond la carte de l'accession cette année, a décidé de se séparer de son entraîneur à l'amiable dans l'intérêt du club.

La défaite concédée par la JSM Béjaïa, vendredi dernier, au stade à Skikda face à la JSMS locale, était fatale pour le coach El Hadi Khezzar, dont le contrat a été résilié, avant-hier matin, à l'amiable. Il faut dire que le départ du technicien constantinois était déjà dans l'air depuis quelque temps. Arrivé à la tête de la barre technique des Vert et Rouge à la fin de saison dernière en remplacement de lamine Kebir à l'issue de la dernière journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis, El Hadi Khezar qui avait la tâche de préparer l'équipe à l'intersaison quitte la barre technique à l'issue de la 11e journée en laissant le club à la deuxième place au classement général. Ancien joueur et entraîneur, ayant remporté la coupe d'Algérie en 2008, sous les couleurs du même club, El Hadi Khezar paye les frais de sa défaite à Skikda par la plus petite des marges. La direction des Vert et Rouge, qui joue à fond la carte de l'accession cette année, a décidé de se séparer de son entraîneur à l'amiable dans l'intérêt du club. La JSMB, qui avait changé à quatre reprises l'entraîneur la saison dernière, à savoir Amine Ghimouz, Saïd Hammouche, Ali Fergani et Lamine Kébir, consomme déjà son premier entraîneur cette saison dans le but de chercher un autre entraîneur à même de provoquer le déclic pour le groupe.

Après le refus de Djamel Menad de prendre en main la barre technique des Vert et Rouge, la direction est sur la piste de plusieurs entraîneurs dont Bouarata, Yaïche, et Rahmouni.

En attendant que la direction du club engage officiellement le successeur de Khezzar à la tête de la barre technique de l'équipe, c'est le duo Toufik Kabri-Sid Rouhou qui a la lourde tâche de reprendre les entraînements avec l'équipe.