Il a supervisé hier Hanni, Saâdi et Ouali

Par Lounès MEBERBECHE -

A quelques jours du premier stage de l'EN en prévision de la CAN 2017, le coach des Verts, Georges Leekens, était en tournée cette semaine en Europe pour superviser quelques internationaux algériens à l'instar de Sofiane Feghouli.

Le coach de l'EN était effectivement présent avant-hier à Londres pour suivre le match entre Arsenal et West Ham. Finalement, Feghouli n'a pas disputé la moindre minute lors de cette rencontre qui s'est soldée pour la lourde addition de 5-1 en faveur des Gunners d'Arsène Wenger.

Hier encore, le technicien belge s'est rendu en Belgique pour assister au match opposant l'équipe de Courtrai à celle d'Anderlecht. Leekens a choisi de suivre ce match de près pour voir à l'oeuvre le trio algériens Sofiane Hanni côté Anderlecht, et Idriss Saâdi et Idir Ouali côté Courtrai, pour le compte de la 17e journée de la Jupiler League (championnat belge de 1ère division).

Si Idir Ouali n'a pas été retenu pour cette rencontre par son coach, Hanni et Saâdi étaient d'attaque pour le coup d'envoi de ce match. Selon une source proche de la FAF, ces deux attaquants de pointe devraient être retenus d'abord pour le prochain stage des Verts dans la perspective de la CAN, et renforcer ainsi la ligne offensive de l'EN, alors que d'autres noms devraient figurer sur la liste des réservistes, à l'instar de Benzia et Belfodil.