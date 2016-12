MO BÉJAÏA Les Crabes de mal en pis

Par Boualem CHOUALI -

La mission de Bouzidi s'annonce complexe au MOB

Rien ne va plus dans la maison des Vert et Noir. Les rencontres s'assemblent et se ressemblent. Le club le plus populaire de la Soummam mange désormais son pain noir.

Il traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Après un brillant parcours en coupe de la CAF, laquelle compétition est semblable à l'arbre qui cache la forêt, les Vert et Noir de Yemma Gouraya rentrent désormais dans un cycle infernal de perte de confiance, d'incertitudes et surtout d'expectative. A qui la faute? Pourquoi traverse-t-il cette période de vide? Où se situent les responsabilités réellement? Ce sont autant de questions que se posent les amoureux du club qui ne veulent surtout pas voir leur club dans cette situation. Pour le plus averti des Crabes ce n'est la faute ni à Attia ni même à Boubekeur Ikhlef, dont la responsabilité est pourtant grande, mais la faute incombe à tout le monde, à toute l'assemblée générale des actionnaires. En effet, depuis l'accession en Ligue 1 Mobilis l'équipe dirigeante n'a jamais pris au sérieux la question de la restructuration du club sur tous les plans, notamment administratif. Les batailles rangées entre les actionnaires sont pour beaucoup dans la crise que traverse le club. Cette crise n'est pas seulement d'ordre financière, elle est d'ordre multidimensionnel.

La gestion hasardeuse, le bricolage, et surtout l'aventurisme des aventuriers, sont la cause de cette situation. Le conseil d'administration doit faire preuve de beaucoup d'engagement et d'audace pour faire face à cette situation.

Des décisions doivent être prises illico-presto pour y remédier le plus tôt possible, faute de quoi, ça sera désormais trop tard pour sauver le club. Sur le plan sportif, l'équipe qui était un exemple de combativité et d'engagement a perdu de toutes ses valeurs cette année.

Les joueurs sont démobilisés, démotivés et désintéressés.

Les fausses promesses de Attia quant à la prise en charge de leur situation financière, ont précipité la descente aux enfers de l'équipe. Après la fin de mission d'un staff technique, la destitution du président Attia, la nouvelle direction a appelé à la rescousse Youcef Bouzidi, un entraîneur qui connaît bien la maison des Vert et Noir. en dépit de la mission difficile, ce dernier qui reconnaît la difficulté de sa mission est déterminé à re-mobiliser ses troupes «Nous devons continuer à nous battre. Nous devons réagir au plus vite et je suis persuadé que nous en sommes capables», dira le technicien Bouzidi à l'issue de la rencontre contre l'ESS perdue par un score sans appel de 4 buts à 2. Pour le coach, Youcef Bouzidi, qui entamait sa mission à la tête de la barre technique, l'équipe a été à la hauteur sur le plan collectif, mais ce sont les erreurs individuelles commises par les défenseurs qui ont permis aux attaquants de l'ESS d'inscrire quatre buts. «Lors de ce match, on a commis beaucoup d'erreurs individuelles. Notre défense est faible. Nos défenseurs commettent beaucoup d'erreurs, et ça ne pardonne pas dans le football. En commettant des fautes de débutants je dirais que nous avons du pain sur la planche pour y remédier. On doit juste se remettre en cause pour éviter ce genre de bêtises lors des matchs prochains. Les Crabes se sont rendus hier dimanche dans la capitale des Hauts-Plateaux pour préparer cette confrontation, face au MCA.

Un rendez-vous que les poulains de Bouzidi doivent bien négocier au risque de s'enfoncer davantage.