LE COACH DE L'EN RENTRE À ALGER Leekens prépare les locaux

Par Saïd MEKKI -

Hachoud et ses partenaires attendent avec impatience leur chance

Le sélectionneur des Verts devrait choisir ses 23 joueurs en plus d'une petite liste de réservistes avant le stage du début de l'année prochaine.

Du programme établi par le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens qui s'étale jusqu'à la CAN 2019, deux stages pour les joueurs locaux seront abordés dès aujourd'hui en principe par le staff technique de l'Equipe nationale.

Leekens devrait rejoindre aujourd'hui Alger, après avoir effectué un dernier déplacement en Angleterre pour assister au match West Ham-Arsenal et voir de près Sofiane Feghouli. Entamant le programme de préparation des Verts pour Gabon 2017, Leekens doit d'abord organiser un stage pour cinq gardiens de but qui aura lieu au Centre technique national de Sidi Moussa la semaine prochaine.

Ce regroupement est, en effet, prévu du 10 au 13 du mois en cours. Comme la sélection nationale A', composée de joueurs locaux,est en veilleuse depuis quelques années, participera aux qualifications du championnat d'Afrique des nations, 2018 prévu au Kenya, elle sera dirigée par le même Georges Leekens.

D'où son deuxième regroupement avec les locaux. Ainsi, la sélection A' effectuera un premier stage du 18 au 20 du mois en cours au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

Evidemment, c'est à travers ces deux stages que le sélectionneur des Verts aura une vue plus sûre pour ne pas dire plus pratique des potentialités de ses joueurs locaux longtemps mis en veilleuse ou utilisés au sein des Verts uniquement pour chauffer le banc des remplaçants, ne faisant donc leur apparition que lorsque des circonstances obligent le staff technique à les intégrer.

Du fait que Georges Leekens et son staff préparent justement la fameuse liste des 23 devant participer à la phase finale de la CAN 2017, il est évident que c'est une bonne opportunité de choisir quelques joueurs locaux pour faire partie du groupe.

Leekens devrait donc choisir ces 23 joueurs en plus d'une petite liste de réservistes avant le stage du début de l'année prochaine.

Encore faut-il rappeler que le stage de l'Equipe nationale qui précédera la CAN 2017 se déroulera du 2 au 12 janvier 2017, date du départ pour Franceville qui accueillera les matchs des Verts lors du rendez-vous gabonais au cours duquel ils affronteront le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal pour le compte du groupe B.

Par la suite, la sélection algérienne de football disputera deux matchs amicaux, les 7 et 10 janvier 2017, avant de prendre part à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2017, qui débutera le 14 du même mois au Gabon.

Pour le moment, c'est la Mauritanie qui tient le fil en attendant la dernière décision à propos de la probabilité d'un match amical contre le Mali.

Pour le moment, ni l'identité de l'adversaire, ni le lieu qui accueillera les deux joutes, n'ont été annoncées par la FAF. Seulement, la Fédération mauritanienne de football avait donné l'information que son Equipe nationale affronterait les Verts les 7 et 10 janvier au stade Mustapha-Tchaker de Blida.