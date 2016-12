ASMO-GCM l'autre affiche

Le derby ASM Oran-GC Mascara sera l'autre affiche de la 12e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue cet après-midi. Plusieurs concurrents sont à l'affût lors de ce round.

Parmi eux, l'ancien leader, la JSM Béjaïa, qui après deux défaites consécutives a limogé son entraîneur Khezzar et voudra probablement récupérer son trône, dès cette 12e journée, en accueillant le CRB Aïn Fakroun (7e).

Un objectif que convoite même l'USM Blida, 2e ex aequo avec la JSMB avec deux longueurs de retard sur le Paradou, même si elle sera appelée à jouer en déplacement chez l'AS Khroub (11e).

Cette 12e journée propose d'autres duels intéressants, à commencer par le derby de l'Ouest, entre l'ASM Oran (7e) qui accueille le GC Mascara (15e).

Un chaud duel entre voisins qui, malgré les formes opposées qu'ils affichent actuellement, devrait valoir le détour. Les matchs CA Bordj Bou Arréridj-MC El Eulma, JSM Skikda-MC Saïda, Amel Boussaâda-RC Arba et WA Boufarik-US Biskra ne s'annoncent pas moins palpitants, car mettant aux prises des clubs en manque de points et par conséquent, condamnés à gagner pour atteindre leurs objectifs respectifs. Si le CABBA (5e), le MC Saïda (6e), l'US Biskra (9e) et la JSMS (9e) espèrent se rapprocher un peu plus du podium avant la fin de la phase aller, l'Amel Boussaâda (11e), le WA Boufarik (11e), le MCEE (14e), le GC Mascara (15e) et le RC Arba (lanterne rouge), eux, voudraient bien réussir de bons résultats pour commencer à s'éloigner de la zone rouge avant qu'il ne soit trop tard. Tous les matchs de cette 12e journée sont prévus en présence du public, sauf au Khroub, en raison du huis clos qui pèse sur le club local.