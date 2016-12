CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 2) Naïdji toujours en tête

L'attaquant du Paradou Athlétique Club, Zakaria Naïdji caracole toujours en tête du classement des buteurs de la Ligue 2 Mobilis, avec huit réalisations après 11 journées de championnat. Sur le podium, le fer de lance paciste devance le Chélifien Mustapha Mellika, deuxième avec sept buts, et l'attaquant du CA Bordj Bou Arréridj, Nabil Yalaoui, troisième avec 6 réalisations. Naïdji n'a plus marqué depuis la 7e journée, mais son incroyable réussite pendant les matchs précédents lui a permis de rester en tête de ce classement, qui enregistre depuis peu la montée en puissance de trois nouveaux joueurs. Il s'agit de Youcef Khodja (CRB Aïn Fekroun), Adil Djabout (US Biskra) et Youcef Zerguine (USM Blida) qui pointent désormais au pied du podium, avec cinq buts chacun. Ce qui en fait de sérieux concurrents pour l'actuel trio de tête. En Ligue 1, c'est l'attaquant de l'Olympique Médéa, Mohamed Amine Hamia qui domine le classement des meilleurs buteurs, avec six réalisations. L'ancien fer de lance de la JSM Skikda (27 ans) n'a plus trouvé le chemin des filets depuis deux journées, mais disposant d'une confortable avance sur ses poursuivants directs, il a réussi à conserver le leadership. Hamia commence cependant à être talonné de très près par une foule de joueurs, qui se tassent derrière lui, avec cinq buts chacun. Il s'agit de Rachid Nadji (ES Sétif), Mourad Meghni (CS Constantine), Ghislain Guessan (USM Alger), Mohamed Hicham-Chérif (MC Oran), Hamza Zaïdi (JS Saoura), Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès), Ahmed Messaâdia (MO Béjaïa), Youcef Chibane (DRB Tadjenanet) et Mourad Benayad (RC Relizane). Des joueurs qui ont été plus performants que Hamia au cours des deux dernières journées, dont certains s'étaient même offert des doublés, à l'instar de Guessan contre le NA Hussein Dey (2-1) et Messaâdia contre l'ESS (2-4).