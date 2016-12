FIBA AFRICA CHAMPIONS CUP Le GS Pétroliers bénéficie d'une invitation

Le club de basket-ball algérien GS Pétroliers a bénéficié d'une invitation (wild card) pour participer à la phase finale de la FIBA Africa Champions Cup, qui débutera demain et se poursuivra jusqu'au 16 décembre au Caire, a annoncé samedi FIBA-Afrique. Les Pétroliers avaient raté la qualification lors des éliminatoires de la Zone 1, disputés à El Hoceima au Maroc du 27 au 30 novembre, avec la participation du Club Africain de Tunisie, l'AS Salé (Maroc), et le club organisateur Chabab Rif Al-Hoceïma.

La phase finale de la FIBA Africa Champions Cup (anciennement championnat d'Afrique des clubs champions), verra la participation de 12 clubs. Liste des clubs qualifiés: Al-Ahly (Egypte), City Oilers (Ouganda), Kano Pillars et Customs (Nigeria), Primeiro de Agosto et Recreativo do Libolo (Angola), ASCUT (Madagascar), BEAC et Nzui-Manto (Cameroun), Club Africain (Tunisie), AS Salé (Maroc), GS Pétroliers (Algérie).