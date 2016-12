L'AG ÉLECTIVE DE LA LIGUE ALGÉROISE DE VOLLEY-BALL Lahoucine Clous réélu pour un nouveau mandat

En présence du quorum, 18 participants sur 28 prévus selon le nouveau statut des ligues sportives devant l'huissier de justice maître Nora Kerfah, du représentant de la Djsl d'Alger, Mustapha Yadi, s'est tenue le week-end dernier à la salle de réunion du centre de l'ODEJ Alger-Centre, l'assemblée générale élective de Ligue algéroise de volley-ball qui a vu la réélection du candidat unique de Lahoucine Clous pour le mandat olympique 2016-2020 avec 13 voix sur 17 votants.

Le bureau exécutif composé de messieurs Hakim Yahia (président NRS) 15 voix, Mustapha Nacer 14 voix, Djillali Neggazi 14 voix, Athmane Aït El Hara 11 voix, Omar Zanoun 9 voix, Mohamed Chelaghama 7 voix, Mustapha Ouadi (NO Réghaïa) 6 voix et Hocine Abidi (WO Rouiba) 6 voix.

Il est à noter le peu d'engouement des candidats pour briguer un poste au sein de la ligue depuis l'ouverture des candidatures, le 30 octobre 2016 pour le mandat olympique (2016-2020), qui a prolongé le délai de période de dépôt des candidatures pour l'élection du nouveau président et du bureau exécutif de la Ligue au 23 novembre 2016 pour aboutir enfin à huit candidatures pour sept postes en lice. A rappeler que les candidats postulants au poste de président ou membre du bureau exécutif de la ligue LAVB doivent être membres de l'assemblée générale du bureau du CSA; leurs noms figurent sur le PV établi par l'huissier de justice, ensuite le mandatement doit être visé par la direction de la jeunesse et des sports loisirs de la wilaya d'Alger.

Il est souligné que les nouveaux statuts des ligues de wilaya n'ont jamais paru au Journal officiel à ce jour.