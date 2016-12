MONDIAL 2016 DE TENNIS DE TABLE (JUNIORS) L'Algérie termine 16e chez les filles

Le Championnat du monde «juniors» regroupe les 20 premiers pongistes mondiaux (qualifiés d'office), plus les qualifiés des cinq continents.

L'Equipe nationale algérienne filles de tennis de table a terminé 16e (sur 20) au Championnat du monde «juniors» (garçons et filles) qui prend fin demain dans la ville sud-africaine du Cap.

Au total, 96 pongistes garçons et autant de filles prennent part à la compétition qui a débuté le 30 novembre avec les éliminatoires par équipes.

Au Cap, les joueuses algériennes étaient engagées dans les épreuves par équipes, puis en individuel, ensuite en double et enfin en double mixte (former des équipes avec des pongistes d'autres pays).

Tombé dans le groupe B aux côtés du Brésil et du Nigeria, le trio algérien composé de Hiba Feredj, Malissa Nasri et Yassamine Bouhenni a remporté une victoire devant le Nigeria (3-2), contre une défaite face au Brésil (0-3).

Avec un succès, les représentantes du tennis de table algérien ont pris la seconde place qui ne leur a pas permis de se qualifier au second tour.

Les équipes éliminées du premier tour dont l'Algérie et le Nigeria (groupe B), ont été reversées dans une seule poule pour déterminer le classement final (13e-20e places). L'Algérie a joué deux matchs, gagnant celui face à l'Australie (3-1) mais perdant contre le Canada (0-3).

Le trio Feredj, Djedjik Loubna et Nasri affrontait par la suite, l'Egypte dans un match comptant pour la 15è position, finalement perdu 0-3.

La 13è position de l'épreuve par équipes du Championnat du monde «juniors» est revenue à Porto Rico, la 14è au Canada, la 17è à l'Australie, la 18è au Nigeria, la 19è à l'Afrique du Sud et la 20è aux Fidji.

Il est à rappeler que l'Algérie s'était qualifiée au Championnat du monde du Cap aux côtés de l'Egypte et du Nigeria, grâce à son titre de vice-championne acquis lors des derniers championnats d'Afrique, toutes catégories, en avril dernier à Alger.

Lors du Championnat du monde «juniors» de 2013 au Maroc, les pongistes algériennes avaient pu améliorer le classement de l'Algérie de la 21è à la 17è position.