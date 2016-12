SÉLECTIONS NATIONALES DE LUTTE Les juniors et seniors en stage à Tikjda

Les sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) ont entamé avant-hier un stage au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), en prévision des prochaines échéances internationales, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Le staff technique national, composé des entraîneurs Bendjada Maazouz, Zeghdane Messaoud (lutte gréco-romaine), Aoune Fayçal (lutte libre) et Benrahmoune Mohamed, a sélectionné 36 athlètes dont 5 filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu'au 24 décembre. «Ce stage sera axé sur la préparation physique générale des lutteurs qui seront appelés à donner le maximum d'eux-mêmes pour qu'ils soient sélectionnés en vue des prochaines échéances internationales», a déclaré Idriss Haoues, directeur des Equipes nationales (DEN).