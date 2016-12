LIGUE 2 MOBILIS - 12E JOURNÉE: ASO CHLEF-PARADOU AC (AUJOURD'HUI-16H) La 1ère place en jeu

Par El Bouali DJILALI -

Les Pacistes ne vont certainement pas lâcher leur place en tête du classement lors de ce match extrêmement important.

Cet après-midi à 16h, l'équipe de l'ASO accueillera le leader le PAC dans un match choc de cette 12e journée de Ligue 2 Mobilis. Les Chélifiens devront disputer une rencontre capitale et décisive devant le leader de la Ligue 2.

En effet, l'ASO jouera tout simplement pour retrouver la première place, vu que trois points séparent les deux formations. Une victoire de Chlef aujourd'hui, et un éventuel faux pas de l'USMB et la JSMB permettra à l'ASO de rejoindre le PAC à la première place. Les Rouge et Blanc sont face à une bonne occasion pour ajouter trois points à leur actif et revenir en haut du tableau. A trois longueurs de leur adversaire du jour, le match est qualifié à six points pour les Chélifiens. Après leur succès acquis en déplacement contre le MCEE, vendredi dernier, les partenaires de Messaoud ne jurent que par la victoire. D'ailleurs, c'est ce que nous avons constaté chez la majorité des joueurs qui sont unanimes à dire que le groupe est animé d'une grande volonté surtout après la victoire arrachée contre l'équipe d'El Eulma pour continuer sur cette lancée et battre le leader. Un souhait qui demeure une priorité pour les protégés de Younès Ifticène.

Cette mission s'annonce a priori difficile devant une solide équipe du Paradou qui pratique du beau football et qui va sûrement créer des problèmes aux camarades de Mellika. Les Algérois vont se déplacer à Chlef pour maintenir à distance leurs poursuivants et garder leur première place. Bien entendu, le point positif de ce match entre l'ASO et le PAC sera le retour du public chélifien, absent lors du match contre Aïn Fakroun à cause de la suspension.

Les supporters auront l'occasion de suivre leur équipe dans cette partie importante et qui sera un atout supplémentaire pour l'ASO en bénéficiant du soutien de leur public dans ce match choc. Concernant le tirage au sort de la coupe d'Algérie, l'ASO a connu son adversaire lors des 16es de finale qui sera le leader actuel de la Ligue 1 Mobilis, en l'occurrence le MC Oran, dans un match très spécial, vu les relations qui restent toujours sensibles entre les deux clubs. Mais le porte-parole de l'équipe, Abdelkrim Medouar, a déclaré après le tirage au sort que: «cette rencontre sera une occasion pour la réconciliation entre les deux clubs et qu'il faudra tourner la page.

Ainsi, l'équipe du MCO ainsi que ses supporters seront les bienvenus à Chlef. J'espère que ce sera une fête entre les deux équipes et que le meilleur l'emportera». Le même message a été aussi lancé par le président du MCO, Ahmed Belhadj dit «Baba» lors du tirage au sort de la coupe d'Algérie.