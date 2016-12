CHAMPIONNAT BELGE (14E JOURNÉE) Les Algériens brillent en présence de Leekens

Par Saïd MEKKI -

Les Algériens Idriss Saadi, Ishak Belfodil et Sofiane Hanni se sont distingués dimanche avec leurs clubs, à l'occasion de la 14e journée du championnat belge. D'abord l'explication, le match Courtrai (Saâdi) - Anderlecht (Hanni) a tourné en faveur du second qui a délivré deux passes décisives aux 56e et 83e minutes, permettant à son équipe de s'imposer 3-1 en déplacement. Saadi avait réduit momentanément le score à 2-1 à la 74e minute pour ce qui est de son 10e but de la saison, en présence du sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, venu superviser les Algériens évoluant dans la «Pro League» en prévision de la coupe d'Afrique des nations 2016 au Gabon.

De son côté, Belfodil a marqué un but et distillé une passe décisive, ce qui a permis à son équipe du Standard de Liège de mener 3-1 chez Charleroi, mais le match a été définitivement arrêté après de nombreux incidents causés par les supporters des deux camps, notamment des jets de pétards.

La rencontre a d'abord été suspendue à deux reprises après des jets de briquets et de pétards en direction du gardien de Charleroi, Nicolas Penneteau, visé par les fans liégeois. Malgré les appels au calme lancés au micro par l'entraîneur et des joueurs du Standard, l'ambiance est restée électrique.

A la 67e minute, alors que les Liégeois menaient 3-1, ce sont cette fois les supporters de Charleroi qui ont visé le gardien des Rouches, Guillaume Hubert, l'atteignant avec un gobelet, puis lançant un fumigène dans sa direction. Selon la presse belge, les deux clubs risquent une forte amende en plus d'être privés des points attribués au terme de la rencontre.

La rivalité entre les deux meilleurs clubs de Wallonie (sud de la Belgique) donne régulièrement lieu à des rencontres tendues, parfois entachées d'incidents entre supporters.