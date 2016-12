CS CONSTANTINE Les Sanafir en quête de renaissance

Par Saïd MEKKI -

Après le nul arraché contre le CAB, qui permet aux Sanafir de reprendre quelque peu confiance, place à la recharge des accus afin de retrouver le moral pour bien terminer cette phase aller catastrophique.

En effet, bien que le CSC soit connu pour être le plus «riche des clubs en matière de recrutement cette saison, l'objectif de jouer le podium est bien loin au vu des résultats négatifs du club qui n'arrive même plus à gagner à domicile. D'autre part, les fréquents changements à la barre technique et du staff directeur jouent également dans le classement actuel de l'équipe dont les ambitions sont revues bien à la baisse. Les Sanafir craignent même la relégation et ne parlent désormais que de sauver l'équipe de la rétrogradation, ce qui explique justement ce malaise que vivent les joueurs qui n'ont toujours pas retrouvé leurs marques bien que sur le papier l'équipe possède les meilleurs éléments de la Ligue 1 Mobilis. Abdelouahab Souici, ex-président de la section football du CSC durant les années 1990, vient d'être fraîchement nommé président du club par l'actionnaire majoritaire de l'équipe, l'ENTP, mais il est déjà confronté à plusieurs problèmes dont les salaires des joueurs et du coach, le successeur de Gomiz, à savoir l'Espagnol Miguel Angel Vicario. D'ailleurs, ce dernier avait déposé sa démission jeudi dernier avant d'avoir l'assurance du président qu'il sera régularisé suivant son premier salaire. Cela devrait se passer hier au moment où on mettait sous presse. D'ailleurs, c'est ce jour même que la nouvelle direction avec le président Souici devrait discuter avec les responsables de l'Entp pour leur rendre compte de tout ce qui se passe au sein de l'équipe et surtout des problèmes qu'il faudrait régler le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. De plus, le staff médical se doit également de trouver des solutions pour les différentes blessures des joueurs qui sont devenues répétitives. Le cas de Meghni en est la parfaite illustration. De plus, les cas d'indiscipline de certains joueurs clés sont aussi parmi les problèmes à gérer, le dernier en date étant le cas de Belameiri qui s'est absenté plusieurs fois sans justification avant de revenir comme si de rien n'était. Or, pas plus tard que lors de la séance d'entraînement de dimanche dernier, le coach Vicario a renvoyé le joueur en attendant qu'il passe en conseil de discipline. Et comme le mercato est tout proche, nul doute que ce dernier avec bien d'autres, sachant qu'ils sont jugés indésirables par le staff technique seront les premiers à plier bagage pour ne pas dire à demander leur libération. Actuellement, le CS Constantine partage la 11e place avec l'USM El Harrach avec 14 points chacun soit à un seul point des deux premiers rélégables, le CRB et la JSK. C'est dire combien difficile serait la tâche du coach Vacario et de ses joueurs pour rattraper le temps perdu et plus précisément les points gaspillés surtout à domicile. Le prochain match à domicile contre le NA Hussein Dey serait d'une importance capitale avant la dernière journée de cette phase aller où les Sanafir devront se déplacer à Oran pour rencontrer le MC Oran qui navigue toujours en tête du classement...