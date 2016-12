CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2016 DE VOILE (LASER) L'EN à Maputo pour des places sur le podium

La compétition a débuté hier au Mozambique

Deux garçons et trois filles composent cette jeune sélection, encadrée par l'entraîneur national Kheireddine Barka, au moment où le membre du Bureau fédéral Mohamed Belghit a été désigné comme chef de délégation.

La sélection nationale de voile s'est envolée avant-hier pour le Mozambique, en vue des Championnats d'Afrique 2016, formule Laser (Standard, Radial et 4.7), qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 10 décembre courant à Maputo.

Les internationaux algériens sont: Wassim Ziani et Mohamed Kebaïli chez les garçons, ainsi que Sana Lacheheb, Nouha Akil et Lamia Hamiche chez les filles.

Ziani sera le seul Algérien à concourir dans la spécialité Standard, au moment où Kebaïli et Lacheheb seront engagés en 4.7, alors qu'Akil et Hamiche seront présentes dans la spécialité Radial.

Outre l'Algérie et le Mozambique (pays organisateur), six autres nations participent à ces championnats d'Afrique 2016, à savoir: Tunisie, Afrique du Sud, Seychelles, Maroc, Egypte et Zimbabwe.

L'objectif de la sélection algérienne est de «décrocher le podium, particulièrement dans les spécialités Radial et 4.7», selon le directeur technique national (DTN) Mourad Ouguessoum.

Pour préparer ces championnats d'Afrique à Maputo, la sélection algérienne avait effectué un stage bloqué du 18 au 22 novembre dernier à l'Ecole nationale des sports aquatiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Est d'Alger).

Ces championnats d'Afrique 2016 sont considérés comme une préparation pour les Jeux méditerranéens de 2018 à Tarragone (Espagne) et les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo (Japon).

L'Algérie n'a jamais participé aux olympiades dans la formule «Standard», et espère donc «réussir une première historique» lors des JO de Tokyo.