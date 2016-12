LIGUE 1 MOBILIS - MISE À JOUR : MO BÉJAÏA-MC ALGER (AUJOURD'HUI À HUIS CLOS-16H) Le Doyen vise le fauteuil de leader

Par Bachir BOUTEBINA -

Le Mouloudia d'Alger voit désormais grand, et les Zerdab et Mebarakou, les deux ex-Mobistes, joueront aujourd'hui à Sétif un match très spécial, qui vaut surtout son pesant d'or pour les deux antagonistes du jour.

Pour tous les inconditionnels du ténor algérois, le match retard comptant pour la 8e journée, prévu cet après-midi à 16h à Sétif, et sans public entre le MCA et son hôte béjaoui du MOB, ne saurait échapper à l'ancestrale formation de la capitale.

Tous les fans du MCA sont persuadés que leur équipe a désormais une belle occasion pour détrôner de la première place les Hamraoua, du MC Oran, qui ont pour rappel, ravi la place de leader à l'USM Alger, le week-end dernier.

Le Mouloudia d'Alger qui occupe la seconde place, conjointement avec les gars de Soustara, et les étonnants Médéens de l'Olympique du Titteri, avec 23 pts, soit une unité de moins seulement que les nouveaux leaders Oranais de la Ligue 1 Mobilis, va-t-il réussir le pari de remporter aujourd'hui en terrain neutre, son sixième match à huis clos?

En tout cas, depuis le début de la saison en cours, le Mouloudia semble s'être bien accommodé du huis clos, puisque l'ogre algérois a glané cinq rencontres sans public.

Le MCA qui affronte aujourd'hui en déplacement, un adversaire de surcroît totalement en rade, et qui a encore volé en éclats à Sétif face à l'ESS (2-4), après avoir essuyé un cuisant échec au score à Médéa (0-4), tous les ingrédients réunis plaident en faveur du Doyen. Les camarades de Hachoud, dernier bourreau du RC Relizane à Bologhine, sont donc logiquement bien partis pour occuper en solo une place de leader terriblement convoitée de partout par une meute de ténors, et non des moindres. Cet après-midi, le Mouloudia d'Alger voit désormais grand, et les Zerdab et Mebarakou, les deux ex-Mobistes, joueront aujourd'hui à Sétif un match retard très spécial, qui vaut surtout son pesant d'or pour les deux antagonistes du jour.

Les Crabes de Béjaïa que personne n'attendait de voir fermer la marche avec 7 points, risquent fort d'être «enfoncés» davantage par les gars de Bab El Oued. Dixit Brahim Bedbouda: «Actuellement le MCA ne craint aucun ténor, et nous sommes réellement en mesure de le prouver contre le MOB!». La confiance retrouvée du Mouloudia d'Alger, aura-t-elle raison d'un MOB en pleine dérive? En tout cas, le coach Mouassa et le Doyen visent désormais la pôle numéro un de la Ligue 1.