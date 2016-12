MALGRÉ LA CRISE QUI SECOUE LA JS KABYLIE Hidoussi maintenu par Hannachi

Le président de la JSK renouvelle sa confiance au technicien tunisien

Lors de son point de presse d'après-match, le coach tunisien a carrément chargé ses joueurs en des termes très durs, et que beaucoup de joueurs d'entre eux, auront grand mal à accepter.

Actualité oblige, les Canaris du Djurdjura qui traversent actuellement un long passage à vide, notamment à domicile où le ténor kabyle a trébuché le week-end passé face à l'O Médéa (0-1), pour occuper désormais la peu reluisante place de premier relégable, le président Hannachi a donc fait le choix de mettre une dernière fois ses joueurs devant leurs responsabilités.

Le boss kabyle a dans le même temps renouvelé sa confiance envers le coach Sofiane Hidoussi, alors que Zafour et Gaouaoui poursuivront leurs missions respectives au sein de la JSK. Pour l'ancien keeper emblématique des Canaris et de l'EN, il n'est nullement question pour lui de laisser tomber son club de coeur tant la situation du ténor numéro un a atteint un seuil critique. Lors du dernier conclave organisé en urgence par Moh Chérif Hannachi, il ressort clairement que les joueurs sont les premiers responsables de la déconfiture dans laquelle s'est retrouvé le club de la ville des Genêts. Pour preuve, lors de son dernier point de presse d'après-match, le tunisien Hidoussi a carrément chargé l'ensemble de ses joueurs, en des termes extrêmement très durs, et que beaucoup de joueurs d'entre eux, auront certainement grand mal à accepter. Il est vrai que le technicien tunisien n'est pas du tout allé avec le dos de la cuillère pour traiter ses joueurs de footballeurs indignes de porter le maillot de la JS Kabylie. D'ailleurs à ce titre, Fawzi Moussouni, l'ancien attaquant vedette des Canaris kabyles, et actuel coach du MC Saïda, n'a nullement été tendre envers les joueurs actuels de la JSK, en déclarant haut et fort de son côté que le maillot du plus prestigieux club kabyle, était trop grand pour certains éléments. Un constat que le précédent driver des Canaris, en l'occurrence Kamel Mouassa, avait exprimé haut et fort, avant de rendre le tablier. Il est donc devenu très limpide aux yeux des milliers de fans de la JS Kabylie, que certains joueurs doivent plier bagage au plus vite. Une fois n'est pas coutume, Moh Chérif Hannachi est pour l'instant épargné par la rue kabyle, et le président actuel de la JSK a donné carte blanche au coach Hidoussi, tout en espérant voir Adjali rejoindre à son tour le staff technique comme adjoint du technicien tunisien. Plusieurs joueurs, et non des moindres, sont dorénavant sérieusement sur la sellette, et le départ effectif de Ziaya est devenu inévitable, au même titre que celui de Benkablia, recruté auprès de l'ASM Oran à hauteur du milliard de centimes, et qui s'est avéré un joueur dont l'hygiène de vie serait indigne d'un footballeur professionnel.

Il est désormais établi que du côté de la JS Kabylie, le dernier recrutement effectué au cours de l'été 2016 par la direction du club, s'est avéré un véritable fiasco, et face auquel le Tunisien Hidoussi va devoir à son tour, tenter de remédier au plus vite.

En d'autres termes plus clairs, Hannachi a encore fait le choix de miser toutes ses cartes sur l'actuel patron technique des Canaris du Djurdjura. Mais dans l'immédiat, il faudra impérativement à la JS Kabylie d'éviter la défaite, ce prochain week-end à Sidi Bel Abbès car dans le cas contraire les Canaris risquent fort de connaître une fin de première partie de championnat des plus compliquées dans le bas du classement.