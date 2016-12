ANTHAR YAHIA, EX-CAPITAINE DES VERTS "Il n'y avait pas grand-monde qui osait aller en sélection"

L'auteur du but de la mémorable qualification de l'EN au Mondial 2010 à Omdurman aux dépens des Pharaons est revenu aussi sur son aventure en Italie avec l'Inter Milan.

L'ancien capitaine de la sélection nationale, Anthar Yahia, ne cache pas sa fierté sur l'exploit réussi en 2009 face à l'Égypte et sur l'état d'esprit qui régnait alors chez les Verts qui n'avaient pas les moyens dont dispose le Onze national actuellement. «On était vraiment un groupe, on a connu pas mal de galères ensemble. Il n'y a pas grand-monde qui osait alors aller en sélection. C'est construit dans la douleur et les échecs, on avait cette chance qui tendait les bras, et en plus on se fait caillasser, la motivation était énorme.

Le fait de nous avoir agressés nous a renforcés», a raconté, hier, Anthar Yahia sur le plateau de beIN Sports lors de l'émission Happy Sports. L'auteur du but de la mémorable qualification de l'EN au Mondial 2010 à Omdurman aux dépens des Pharaons est revenu aussi sur son aventure en Italie avec l'Inter Milan. «Je signe un contrat pro de cinq ans à l'Inter pour mes 18 ans. J'arrive et je fais la préparation avec les pros, sous la conduite, à l'époque, de Marcello Lippi, alors qu'à Sochaux, je me suis entraîné deux fois seulement avec les pros. J'étais en chambre avec Laurent Blanc, Recoba et autre Pirlo que je voyais à la télé. Forcément, on progresse avec eux à l'entraînement et on voit le professionnalisme par la grande porte.

C'était vraiment une belle expérience. Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu ce genre d'expérience et dont la carrière s'était arrêtée là. On peut partir dans des embrouilles et se faire prêter en Série C.

Quand je rembobine la cassette, je me dis que j'ai bien fait d'aller à Bastia et prendre l'envol d'une carrière normale», relatait Yahia qui évolue actuellement en Ligue 2 française avec l'US Orléans, en compagnie de Karim Ziani et Essaïd Belkalem.