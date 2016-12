CHAMPIONNAT ARABE DE JUDO (CADETS/JUNIORS) L'Algérie termine en tête avec 36 médailles

Les sélections algériennes cadette et junior de judo (garçons et filles) ont décroché la première place au classement général des Championnats arabes 2016, clôturés avant-hier à Tunis (Tunisie) avec un total de 36 médailles: 15 or, 10 argent et 11 bronze. Sur le podium, l'Algérie a devancé respectivement le Maroc, l'Arabie saoudite et la Tunisie, pays organisateur de cette compétition, accueillie par la capitale Tunis du 30 novembre au 5 décembre. Les médaillés d'or algériens en garçons sont: Denni Aymen, Aloui Ramzi, Khelfaoui Fakhreddine, Haddad Hamanou, Santouh Mohamed, Zemmouri Yacine, Groug Mohamed et Oussama Bensakhri. Chez les filles, les médaillées d'or sont: Kadour Khadidja, Hadel Nesrine, Boudjemil Nasrine, Zina Bouakkache, Karima Kechout, Ichallal Louisa et Mellouk Yasmine. Les médaillés en argent chez les garçons sont: Mokhfi Ala-Eddine, Laoued Abderrahmane, Denni Aymen, Cheyoukh Salah et Bouamar Mustapha. Chez les filles, les médaillées d'argent sont: Rezzik Imane, Kadour Houaria, Belahouaoui Rania et Sahnoun Sandra. Les médaillés en bronze chez les garçons sont: Souici Chems-Eddine, Mabrouk Abdelkader et Benzebboudj Smaïl, ainsi que Bounacer Meroua Kebbani Saâdia, Soukhane Sarah, Saoud Lamia, Benfetima Lydia, Mameri Marwa et Cheikh Thala chez les filles. A ce total de 34 médailles s'ajoutent deux autres «breloques», une en argent et l'autre en bronze, décrochées dans les épreuves «par équipe», pour un total de 36 médailles. Certains athlètes ont participé à ces championnats arabes en cadet et en junior, à l'instar de Denni Aymen, ayant pris l'or avec les plus jeunes, et l'argent avec les aînés. La Fédération algérienne de judo s'est dit «satisfaite des résultats obtenus» et s'est empressée d'adresser des messages de «félicitations» aux athlètes, ainsi qu'à leurs entraîneurs. «Bravo à nos médaillés aux Championnats arabes de judo. Encore une fois, félicitations et bonne continuation» a posté l'Instance fédérale sur les réseaux sociaux.