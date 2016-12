GABON Appel au boycott et au sabotage de la CAN 2017

Menace sur la CAN 2017. Deux opposants au président gabonais, Ali Bongo, et deux militants de la société civile, Marc Ona Essangui et le Français Laurent Duarte, ont lancé un appel au «boycott et au sabotage» de la CAN prévue du 14 janvier au 5 février 2017. Ils ont aussi adressé une lettre au président de la CAF, Issa Hayatou, pour délocaliser la compétition dans un autre pays. «La répression sanguinaire contre le peuple et l'instabilité actuelle du pays imposent de transférer l'organisation de l'événement sportif majeur du continent vers un autre pays. Sans réponse effective à la date du 15 décembre inclus, nous appellerons les populations au boycott et au sabotage de cette CAN», expliquent les deux animateurs de la campagne «Tournons la page», un collectif associatif qui réclame «l'alternance et la démocratie en Afrique».