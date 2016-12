KV COURTRAI Idriss Saâdi n'écarte pas son départ en janvier

Second meilleur buteur du championnat belge et nouvelle cible de la Fédération algérienne de football en prévision de la CAN 2017, l'attaquant franco-algérien, Idriss Saâdi, n'écarte pas un départ de Courtrai durant le mercato hivernal, lui qui était déjà annoncé à Anderlecht. «Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier, mais je suis à l'écoute de toutes les propositions qui me seront faites», a affirmé à Walfoot Idriss Saâdi, prêté cet été au KV Courtrai par Cardiff City. «J'ai été loué ici pour une saison et je n'ai rien encore entendu de personne, même pas de mon manager», a précisé Saâdi qui a été supervisé par le sélectionneur national, Georges Leekens, dimanche dernier, à l'occasion du choc contre Anderlecht au cours duquel il a inscrit son dixième but de la saison.