MARATHON INTERNATIONAL DU SAHARA OCCIDENTAL La 17e édition en février

Le 17e marathon international du Sahara occidental aura lieu durant le mois de février prochain dans les camps des réfugiés sahraouis, a annoncé l'association espagnole «Projets au Sahara» chargée de l'organisation de cet événement sportif de solidarité. Cet événement sportif vise, selon ses organisateurs, à mobiliser et à sensibiliser l'opinion internationale sur ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans sans qu'aucune solution ne soit trouvée pour débloquer la situation à ce conflit. «Quatre décennies de souffrance pour le peuple sahraoui qui vit, génération après génération, dans des camps de réfugiés dans des conditions difficiles», ont souligné les organisateurs qui précisent par ailleurs «qu'à travers le marathon, nous tentons d'empêcher la société occidentale d'oublier la cause sahraouie et de recueillir les fonds nécessaires pour la réalisation des projets humanitaires en faveur des réfugiés». L'association organisatrice, qui prévoit la participation de coureurs de divers pays et continents, affirme que cette nouvelle édition «est sans aucun doute une marque importante de la solidarité mondiale avec le peuple sahraoui et sa cause» et rappelle par ailleurs que «des tonnes de matériel sportif seront distribuées aux jeunes Sahraouis notamment des ballons, des chaussures de football et des maillots sportifs de diverses disciplines». «Projets au Sahara» rappelle également ses actions de solidarité avec le peuple sahraoui, notamment sa contribution dans la coupe de la Rasd qu'elle organise conjointement avec la Fédération sahraouie de football et la délégation du front Polisario en Espagne et la réalisation du livre «Une empreinte dans le désert» qui contient des centaines d'histoires, d'émotions et de photographies, fruit de témoignages des athlètes ayant participé aux diverses éditions. Cette nouvelle édition du marathon du Sahara occidental intervient à un moment où le mouvement espagnol de la solidarité avec le peuple sahraoui est décidé, plus que jamais, à se mobiliser en un seul bloc, pour la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. La société civile espagnole ainsi que des institutions élues et des personnalités politiques, artistiques et des écrivains et journalistes ont lancé une campagne demandant à l'Espagne, actuelle présidente du conseil de sécurité des Nations unies, à «assumer sa responsabilité historique et juridique vis-à-vis du Sahara occidental et à oeuvrer pour la tenue d'un référendum d'autodétermination devant permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir et mettre ainsi fin à un conflit qui dure depuis plus de 40 ans».