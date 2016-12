STANDARD DE LIÈGE Le but et la passe de Belfodil comptabilisés

Alors que le match entre Charleroi et Standard risquait d'être tout bonnement annulé à cause des débordements provoqués par les supporters des deux équipes, les buts et le résultat seront finalement conservés.

La Pro League a annoncé dans un communiqué que les buts et le résultat (3-1) du match entre Charleroi et le Standard seront conservés.

La rencontre entre Charleroi et le Standard avait été arrêtée à la 68ème à cause de jets de projectiles (bières, pétards, fumigènes), provenant des supporters des deux équipes.

Une double bonne nouvelle pour Belfodil puisque son équipe a finalement empoché 3 points et son but et sa passe décisive seront comptabilisés. L'international algérien avait marqué un amour de coup franc pour permettre aux Rouches de prendre l'avantage dans ce match avant de servir plus tard Sa Orlando pour le troisième but.