L'USM ALGER ACCUEILLE CE WEEK-END L'ES SÉTIF Les Rouge et Noir jouent gros contre l'Entente

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Usmistes joueront ce week-end face à l'Aigle noir pour récupérer la 1ère place

Les camarades de Djabou sont revenus dans la course, et même si leur prochain adversaire a pour nom l'USMA que l'Entente va devoir défier ce week-end, il n'en demeure pas moins que ce sont les gars de Soustara qui joueront gros à domicile.

La précédente journée de la Ligue 1 Mobilis aura finalement été fatale aux gars de Soustara, puisque les Rouge et Noir ont perdu leur place de leader, suite à la dernière défaite concédée en déplacement dans l'Ouest face à l'USM Bel Abbès. Un dernier quatrième revers en date en championnat, et qui intervient à la veille d'un prochain match choc, prévu ce vendredi à Bologhine, devant des Sétifiens de l'Entente qui ont de leur côté, retrouvé des couleurs, après avoir largement battu chez eux le MO Béjaïa (4-2). Les Ententistes qui étaient sérieusement en doute, et dont une large partie du public sétifien avait même fini par exiger haut et fort le départ du coach Amrani, ont pour l'instant répondu à leurs actuels détracteurs. Il est vrai qu'à la faveur de leur dernier probant succès glané le week-end passé aux dépens des Crabes de Yemma Gouraya, les Ententistes occupent désormais une excellente position d'attente dans le haut du tableau, avec 22 points, soit à une longueur seulement de leur prochain hôte algérois. A l'image d'un Haddouche auteur d'un doublé face aux Mobistes, le ténor sétifien phare des Hauts-Plateaux de l'Est, et dont le dernier tirage au sort des 16èmes de finale lui permettra d'affronter pour la première fois le très modeste régional algérois, en l'occurrence le Petit Poucet du DRB Staouéli, il faudra d'abord revenir de Bologhine avec un excellent résultat, avant de se projeter sur l'épreuve populaire. Il est surtout très clair que la rencontre USMA-ESS et celle qui opposera à Médéa l'OM et le MCA, constitueront sans l'ombre d'un doute les affiches du prochain week-end, notamment dans le haut du classement. Les camarades de Djabou sont bien revenus dans la course, et même si leur prochain adversaire a pour nom l'USM Alger que l'Entente va devoir défier à Omar Hammadi de Bologhine, il n'en demeure pas moins que ce sont les gars de Soustara qui joueront gros face à l'Aigle noir. Il est vrai que la formation usmiste reste pour l'instant intraitable à domicile, mais les derniers errements en date de la défense algéroise, commencent à préoccuper au plus haut point la plupart des fans des Rouge et noir. Il est vrai qu'au terme des dernières prestations fournies par l'arrière-garde de l'actuel champion en titre, le coach Paul Put qui animera aujourd'hui sa traditionnelle conférence d'avant-match, ne manquera pas de revenir sur les maladresses devenues récurrentes au niveau de la défense des Rouge et Noir. Les gars qui accueilleront en 16èmes de finale le CA Batna, et affronteront par la suite en 8èmes, soit l'USMBA ou le RC Relizane, connaissent actuellement une fin d'année 2016 des plus difficiles, et leur dernier titre en date honorifique de champion d'hiver 2015, risque fort de leur être dérobé au terme de la fin de la première partie du championnat 2016-2017. Les Rouge et Noir sont désormais en ballotage défavorable car après l'ESS, ils iront se mesurer à Béchar avec la très coriace formation de la JS Saoura. Mais dans 48h le ténor algérois aura comme adversaire un sacré ténor du nom de l'Entente sétifienne. De quoi donner matière à réfléchir sérieusement au Flamand Paul Put, surtout méditer sur sa prochaine stratégie de jeu!



Ghislain et Abdelaoui suspendus

L'attaquant franco-ivoirien Ghislain Guessan et le défenseur Ayoub Abdelaoui, suspendus pour cumul de cartons, manqueront la réception de l'ES Sétif vendredi dans le cadre de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a annoncé le club algérois ce lundi sur son site officiel. Ces deux joueurs ont reçu un avertissement chacun lors de la rencontre face à l'USM Bel-Abbès (défaite 2-1) pour le compte de la 13e journée. En revanche, le défenseur central Mohamed Benyahia, rétabli d'une blessure à la cheville, sera opérationnel pour cette affiche. Outre Benyahia, le club champion d'Algérie en titre bénéficiera du retour de son attaquant international olympique Oussama Darfalou, indisponible au cours des trois derniers mois à cause d'une fracture au 5e métatarse et qui a repris les entraînements avec le reste du groupe samedi dernier.