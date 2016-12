OLYMPIQUE MÉDÉA La belle surprise de l'élite

Par Saïd MEKKI -

L'un des nouveaux promus de la Ligue 1 Mobilis, en l'occurrence l'Olympique Médéa, a surpris tous les spécialistes et observateurs de par sa progression au sein de l'élite et surtout son adaptation à ce palier du championnat professionnel.

Actuellement l'équipe partage la 2e place du classement (avant le match du MCA hier en déplacement contre le MO Béjaïa), en compagnie du MC Alger et de l'USM Alger avec un total de 23 points chacun, soit à un seul point du leader, le MC Oran. Après un début de championnat en dents de scie le club phare du Titerri s'est amélioré de match en match avant d'aligner l'impressionnante comptabilité de pas moins de 7 matchs sans défaite. Soit depuis la 8e journée où ils ont perdu contre le DRB Tadjenanet en déplacement. Depuis, l'équipe bien drivée par Ahmed Slimani a enregistré quatre victoires et un nul. Cette saison l'OM a effectué quelques changements dans son effectif avec la dernière recrue de la saison, le milieu de terrain du CS Constantine Sabri Gharbi. Il y a eu avant celui-ci, entre autres, le recrutement de Saïd Bouchouk (ex-CA Batna), Salim Boukhanchouche (ex-NA Hussein Dey) et Nabil Laâmara (ex-RC Kouba). Le club avait également prolongé les contrats de plusieurs cadors à l'image du gardien de but Nassim Ousserir, du défenseur Ziane Chérif, ainsi que du meilleur buteur de la Ligue 2 la saison dernière Mohamed Amine Hamia. Et justement, ce Hamia a été pour beaucoup dans l'accession historique de son équipe parmi l'élite et avec 5 buts marqués actuellement, il est très convoité par les clubs à l'orée du mercato d'hiver.... L'OM a accédé à l'élite du football national pour la première fois de son histoire, après 71 ans d'existence avec une formation dont la moyenne d'âge avoisine les 22 ans, et un effectif de joueurs parmi lesquels seul le portier Nassim Ousserir faisait réellement figure d'ancien ténor de l'élite. Ainsi, les Médéens ont réussi le pari de surclasser au classement plusieurs ex-formations de la Ligue 1, et non des moindres, pour finalement prendre possession du fauteuil de leader avant la fin de la saison, en devançant le CA Batna et l'USM Bel Abbès, les deux autres nouveaux promus de la saison actuelle. Sur le plan financier, il faut reconnaître que l'Olympique Médéa fait partie des clubs n'ayant pas une bonne assise financière. Mieux encore, il y a quelques mois, l'équipe faisait partie des clubs interdits de recrutement. Mais, le président Mahfoud Boukelak a finalement réglé la situation en s'acquittant des dettes de son équipe. Seulement, actuellement et faute de finances justement, le président de l'équipe veut régler les dus des joueurs en suspens durant la semaine en cours. Si tel serait le cas, les joueurs percevront les salaires de trois mois et il ne leur resterait que deux mois tout au plus, selon les dernières informations en provenance du club du Titerri. Pour l'objectif de l'équipe et suite aux derniers bons résultats du groupe dirigé de main de maître par le technicien avéré Ahmed Slimani, le président Boukelkal estime que «notre but est de rester en tête du classement et ce qui viendrait devrait être encore meilleur...». C'est dire que l'ambition du président de l'OM est bien grande et c'est justement ce qui montre la volonté des joueurs à se surpasser chaque match en dépit de leur problème financier non encore réglé. Pour ne pas dire en voie de l'être...

Le dernier match gagné à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie montre très bien cette fougue qui caractérise les joueurs afin d'arracher de bons résultats. Mais, expérimenté comme il est, Slimani estime, toutefois, suite à ces bons résultats alignés par ses joueurs qu'il «faut toujours aller lentement, mais sûrement. Surtout, précise-t-il, il n y a pas lieu de s'enflammer. Et de conclure qu' «il ne faut pas oublier que nous sommes un nouveau promu, nous sommes appelés à faire nos premiers pas d'apprentissage à ce palier supérieur du football national...». Avec de tels résultats, ce n'est plus de l'apprentissage dont il s'agit, mais des «leçons» pour des équipes dont l'effectif est beaucoup plus étoffé et surtout dont les caisses sont bien plus remplies d'argent frais... Enfin et pour le moment, et depuis lundi dernier, Slimani et ses joueurs préparent avec assiduité et abnégation leur prochain déplacement à Relizane pour la 14e journée de la Ligue 1 Mobilis.



Hamia transférable cet hiver

Le président de l'Olympique Médéa Mahfoud Boukelkal a indiqué qu'il ne s'opposait pas à un éventuel transfert de l'actuel buteur du championnat Mohamed Amine Hamia cet hiver. «La presse a évoqué ces derniers temps un éventuel transfert de Hamia à la JS Kabylie ou au MC Alger, mais nous n'avons reçu aucune offre officielle. C'est un joueur qui est en train d'accomplir son devoir comme il se doit. Je ne suis pas contre l'idée de le céder cet hiver, dans le cas contraire, il continuera la saison à Médéa», a affirmé le premier responsable de la formation du «Titteri». Avec six buts dans son escarcelle, Hamia (27 ans) occupe la tête du classement des buteurs de la Ligue 1, devançant d'un but une pléiade de joueurs qui le talonnent de près. «Hamia s'est fait un nom grâce à Médéa, il est devenu la coqueluche du club, maintenant s'il désire changer d'air, je ne peux pas lui dire non», a-t-il ajouté. Mahfoud Boukelkal s'exprimait en marge du tirage au sort des 16es et 8es de finale de la coupe d'Algérie effectué dimanche soir à Aïn Benian. En 16es de finale, l'équipe de Médéa effectuera un déplacement périlleux à Alger pour donner la réplique à l'USM Harrach dans une affiche qui promet. «Le match sera ouvert et disputé et le moindre pronostic sera difficile à formuler. L'équipe qui sera la plus concentrée et appliquée saura arracher sa qualification. Outre le championnat, nous visons d'aller le plus loin possible en coupe d'Algérie», a-t-il conclu. Boukelkal a mené l'Olympique Médéa à l'accession en Ligue 1 pour la première fois de son histoire.