ADJALI, NOUVEAU COACH-ADJOINT À LA JSK "Le groupe est très affecté sur le plan moral"

L'ancien international Lakhdar Adjali passé du MO Béjaïa à la JS Kabylie, où il va occuper également le poste d'entraîneur adjoint, a accepté de seconder le Tunisien Sofiane Hidoussi qui n'a pu remettre les Canaris sur les rails. «J'ai rencontré Hidoussi et on a discuté longuement. J'ai accepté de travailler à ses côtés, car on a la même vision et la même philosophie de jeu», a déclaré Adjali à la Radio algérienne, tout en précisant que le problème de la JSK en ce moment est d'ordre psychologique avant tout. «La JSK a des potentialités, mais le groupe est très affecté sur le plan moral. L'équipe aura aussi besoin de renforts durant le mercato hivernal. Des joueurs doivent partir cet hiver. C'est clair. Il faudra les remplacer et renforcer l'équipe», a expliqué l'ancien joueur du NAHD, qui a contribué au brillant parcours du MOB en coupe de la CAF, une compétition qu'il va disputer avec la JSK l'année prochaine.