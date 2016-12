CHALLENGE NATIONAL DE CROSS-COUNTRY Un millier d'athlètes attendus à Djelfa

Un millier d'athlètes sont attendus pour prendre part, samedi à Djelfa, à la 10e édition du cross de la Révolution, première manche du challenge national de cross-country de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) qui en compte 10 à travers le pays, a indiqué avant-hier l'instance fédérale. Organisé avec le soutien technique de la Ligue d'athlétisme de la wilaya de Djelfa, ce rendez-vous de course à pied verra la participation d'athlètes de clubs venant de différentes régions du pays traditionnellement acquises à ce type d'épreuves. La course se déroulera à Sennalba, sur la route de Charef près de la ville de Djelfa, sur un parcours roulant culminant à près de 1600 m d'altitude, sur un site en lisière de forêt, ajoute la même source. Plusieurs courses figurent au programme du challenge: cadets (4000m), cadettes (3000m), juniors/seniors filles (4000m), juniors garçons (5000m) et seniors messieurs (8000m), soit les catégories d'âge qui concourent dans le challenge national, conformément au règlement de la FAA. Cette compétition donnera le coup d'envoi officiel de la saison d'athlétisme, même si les ligues de wilayas ont organisé déjà deux à trois cross-countries, indique la FAA. Il est à rappeler que le programme du challenge national de la FAA prévoit 4 étapes en décembre (Djelfa, Biskra, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj), quatre autres en janvier 2017 (Chlef, Alger, Tizi-Ouzou, Batna) et deux en février (Tlemcen et Sétif). La clôture de la saison nationale de cross interviendra avec l'organisation, le 4 mars à Sidi Bel-Abbès, des championnats d'Algérie, qualificatifs aux 43es championnats du monde de cross-country à Kampala, en Ouganda (26 mars 2017).