GHEZZAL, ATTAQUANT DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS "J'entretiens toujours de bonnes relations avec Aulas"

L'international algérien de l'Olympique Lyonnais Rachid Ghezzal a affirmé qu'il entretenait toujours de «bonnes relations» avec son président Jean-Michel Aulas, alors que les deux parties n'ont toujours pas trouvé un accord pour une prolongation de contrat. «Pour moi, je suis toujours le chouchou du président! Ce n'est parce qu'on n'a pas encore trouvé d'accord pour ma prolongation que nos rapports ont changé! J'ai toujours le même respect à son égard. Nos relations sont restées très bonnes. Je n'ai jamais pris les choses à coeur. Je n'en veux à personne. Peut-être que si un jour je me retrouvais à la place de mes dirigeants, je ferais pareil», a affirmé le joueur dans un entretien accordé à L'Equipe.

Lyon et les représentants du joueur négocient depuis plusieurs mois pour trouver un terrain d'entente pour une prolongation. Mais si le président de l'OL Jean-Michel Aulas se montrait optimiste début octobre et avait annoncé que le milieu offensif allait avoir «un très beau contrat», rien n'a été signé depuis alors que le contrat du joueur arrivera à son terme en juin 2017. Cette situation a poussé certains clubs à l'image de l'Atletico Madrid à afficher leur intérêt pour les services de Ghezzal (24 ans). Après un début d'exercice 2016-2017 difficile, le joueur algérien semble de retour au premier plan, à l'image de sa prestation à Nantes (6-0) mercredi dernier où il a régalé avec ses dribbles dans son couloir droit.

Le joueur algérien qui souffrait à l'aine, avait été contraint de déclarer forfait pour le match en déplacement de la sélection algérienne face au Nigeria (1-3), le 12 novembre pour le compte de la deuxième journée des qualifications du Mondial 2018.