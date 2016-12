LIGUE 2 MOBILIS - 12E JOURNÉE Le PAC impérial, la JSMB et l'USMB ne lâchent pas

Le leader a enchaîné donc une nouvelle victoire, la septième de la saison contre une seule défaite et quatre nuls.

Le Paradou AC, vainqueur en déplacement contre l'ASO Chlef (2-0) dans le choc de la 12e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis disputé avant-hier a conservé son fauteuil de leader, au même moment, la JSM Béjaïa a renoué avec le succès à l'occasion de la réception du CRB Aïn Fakroun (2-1) alors que l'USM Blida est allé s'imposer au Khroub (1-0). Le leader a enchaîné donc une nouvelle victoire, la septième de la saison contre une seule défaite et quatre nuls. Le meilleur buteur de la compétition Naidji a contribué à ce succès en ouvrant la marque dès la 11e minute avant que son coéquipier Oudni (83') ne scelle le sort de la rencontre. A la faveur de cette victoire, le Paradou garde ses deux points d'avance sur ses deux poursuivants: la JSM Béjaïa et l'USM Blida. La JSMB qui restait sur une série noire a retrouvé enfin le chemin de la victoire en dominant le CRB Aïn Fakroun grâce à deux réalisations de Hamiti et Raïs. Trois précieux points pour les hommes de Kebir qui a réussi l'intérim à la tête du club après le départ de l'entraîneur en chef Khezzar. De son côté, l'USM Blida est revenu avec les trois points de la victoire contre l'AS Khroub. Un but précoce de Zerguine a permis à l'USMB de signer sa septième victoire de la saison. L'autre bonne opération de la journée est à mettre à l'actif du CA Bordj Bou Arréridj qui se hisse à la quatrième place à cinq longueurs du leader et trois du podium après son succès contre le MC El Eulma (1-0). Les hommes de Abdelkrim Bira doivent un grand merci à Bouflih, auteur de l'unique but de la rencontre sur coup franc. L'US Biskra version Mounir Zeghdoud, enchaîne les bons résultats en allant cette-fois battre le WA Boufarik dirigé par son ex-coéquipier à l'USM Alger Billel Dziri. Un but de Belgherbi à deux minutes de la fin a offert trois précieux points aux visiteurs qui remontent à la 7e position en compagnie de la JSM Skikda désormais dirigé par Gomez, vainqueur du MC Saïda (2-0). Dans le bas du classement, la lanterne rouge le RC Arba semblait se diriger vers un précieux nul en déplacement contre l'A Boussaâda (1-1) mais c'était sans compter sur un penalty de Bentaleb dans le temps additionnel qui a offert les points de la victoire à l'AB qui enfonce un peu plus le RCA. Le GC Mascara reste scotché à la 15e place en compagnie du MCEE après le nul décroché à Oran contre l'ASM Oran (1-1) à six unités du premier non relégable.



Classement des buteurs

Naidji conforte sa position en tête

Le jeune attaquant du Paradou AC Zakaria Naidji, auteur d'un but lors de la victoire décrochée mardi sur le terrain de l'ASO Chlef (2-0) a conforté sa position en tête du classement des buteurs du championnat de Ligue 2 Mobilis avec 9 buts. Naidji devance dans le classement Mustapha Melika (ASO Chlef) et Youcef Khodja (CRB Aïn Fakroun) qui comptent 7 buts chacun. Naidji (21 ans), pur produit de l'Académie JMG du PAC, détient deux doublés inscrits lors de la 2e journée face au MCE Eulma (4-0) et la 6e journée en déplacement face au GC Mascara (2-1).