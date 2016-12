MO BÉJAÏA Bouzidi songe déjà à partir

La situation du MO Béjaïa se complique davantage avec la défaite subie avant-hier à Sétif dans le match retard contre le MC Alger. Le nouvel entraîneur du club, Youcef Bouzidi, venu en sauveur, songe déjà à jeter l'éponge. «Les joueurs sont toujours affectés moralement à cause de la prime de la coupe de la CAF, qui a divisé le groupe. Certains joueurs ont touché 200 millions de centimes et d'autres 50 seulement. Cette injustice a fait exploser l'équipe. On est en train de payer ce qu'ont fait ceux qui étaient là avant nous. Si cette situation perdure, je vais me retirer. C'est impossible de travailler dans de telles conditions. Le nouveau président du club a tenté de raisonner les mécontents, mais sans réussite. La situation est insupportable», a déclaré Bouzidi sur les ondes de la Radio algérienne à la fin du match contre le MCA, le nouveau leader du championnat, alors que le MOB reste à la dernière place.