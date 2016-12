MONDIAUX 2016 DE NATATION (PETIT BASSIN) Elimination en cascade des Algériennes

Les nageuses algériennes engagées lors de la 1ère journée des Championnats du monde-2016 en petit bassin (25m) qui ont débuté avant-hier à Windsor (Canada) ont échoué toutes à se qualifier pour les demi-finales ou finales de leurs épreuves. Ainsi, dans le 200m nage libre dames, Hadj Abderrahmane Sarah a occupé la 57e place sur un total de 84 participantes avec un chrono de 2:08.33. De leur côté, Taleb Bendiab Hannah Miryam a pris la 38e place des séries du 50m brasse, réalisant 32.75, devant sa compatriote Nefsi Hamida-Rania, 44e avec 33.71. Cette dernière a également été éliminée du 400m quatre nages après avoir réalisé un chrono de 4:49.68, synonyme de 21e place (sur 24), devant Souad Cherouati et son 4:57.37 (22e). Enfin, Amel Melih s'est classée 41e sur 71 nageuses au 100m dos avec un chrono de 1:02.03. Outre ces cinq nageuses, l'Algérie prend part à ces 13es Mondiaux (6-11 décembre) avec l'athlète Oussama Sahnoune qui participera aux épreuves du 50 et 100m nage libre ainsi qu'au 100m papillon. Un millier de nageurs (hommes et dames) de 176 pays prennent part à la compétition.