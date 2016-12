STADE DE TIZI OUZOU Le projet réceptionné au 1er trimestre 2017

Le stade de 50 000 places de Boukhelfa dans la wilaya de Tizi Ouzou figure parmi les projets à réceptionner au 1er trimestre 2017, a-t-on appris avant-hier auprès de la direction de la jeunesse et des sports. Cet important projet dont le coût de réalisation s'élève à 46 milliards 388 millions de dinars et qui a accusé de grands retards dans la réalisation et dont la date de livraison a été repoussée à maintes reprises, est attendu pour le début de l'année prochaine au même titre que sept piscines dont deux de 25 mètres à Tizi Ouzou et Boghni et cinq autres de proximité, a-t-on affirmé. Le secteur se renforcera également de deux auberges de jeunes à Azazga et Tizi Ouzou, trois salles polyvalentes à Zoubga, Tizi Ghennif et Irdjen, une maison de jeunes à Tirmitine, un camp de jeunes à Azeffoun, une salle omnisports à Tizi Ouzou, un stade de football à Iflissen et quatre complexes sportifs de proximité dans les localités de Boghni, Mizrana, Abi Youcef et Azazga, a-t-on fait savoir. Il y aura, par ailleurs, la finalisation des opérations de gazonnement à travers tout le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on indiqué. Durant l'année 2016, pas moins de 24 structures des jeunes et des sports ont été mises en service au courant de l'année 2016 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris avant-hier de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Parmi les établissements réceptionnés, la DJS a cité la base nautique du barrage de Taksebt, les auberges de jeunes d'Aït Chafaâ et de Aïn El Hammam et six maisons de jeunes dans les localités de Souamaâ, Yakouren, Mechtras, Assi Youcef, Ath Mendès et Bounouh.

Le stade de 1er novembre de Tizi Ouzou a été renforcé durant ce même exercice de deux salles omnisports, au moment où la localité de Tamda dans la daïra de Ouaguenoun a été équipée d'une salle polyvalente destinées aux jeunes sportifs amateurs de différentes disciplines, a-t-on encore affirmé.

A Béni Douala, les services de la DJS ont achevé la réalisation d'un complexe sportif de proximité qui vient d'être mis en service, a-t-on appris de même source, affirmant que des travaux de pose de gazon ont été effectués dans 12 stades communaux pour un montant de 960 millions de DA.