STAGE DES GARDIENS DE L'EN Quatre noms retenus à Sidi Moussa

Le staff technique de l'Equipe nationale a décidé d'organiser un stade de trois jours pour choisir les gardiens de buts suppléants à Raïs M'Bolhi en vue de la CAN 2017. Ce stage qui aura lieu du 11 au 13 décembre en présence de Georges Leekens concernera quatre gardiens évoluant dans le Championnat national, on notera une éviction et une surprise. En effet, Chamesdine Rahmani, le portier du MO Béjaïa intronisé doublure de M'Bolhi sous Rajevac, ne fait pas partie de la liste alors que Khairi Barki le gardien de l'ES Sétif est lui appelé pour la première fois.

Barki âgé de 26 ans arrivé cet été à Sétif en provenance de Tadjenanet a débuté la saison comme remplaçant de Sofiane Khedairia, avant de prendre sa place depuis début octobre. Pour le reste, des visages connus, Malik Aselah (JSK) et les deux participants aux JO, Abdelkader Salhi (CRB) et Farid Chaâl (MCA).