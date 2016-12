TOURNOI FÉMININ D'ANTALYA DE TENNIS Benaïssa éliminée au 1er tour

L'Algérienne Amira Benaïssa a été éliminée hier, au premier tour du tableau final d'un tournoi international du Circuit ITF-Pro féminin en Turquie, après sa défaite par deux sets à zéro contre la Bulgare Julia Stamatova.

Benaïssa (27 ans) avait relativement bien démarré ce match, opposant une résistance farouche à la Bulgare de 23 ans, avant de concéder le premier set (6-4).

Ayant cependant laissé beaucoup de forces dans ce premier set, l'Algérienne s'est complètement effondrée dans le 2e, permettant à la Bulgare de l'emporter facilement (6-0), dans un match ayant duré à peine 1 heure et 9 minutes.

Benaïssa reste néanmoins en lice dans le tableau double, où elle fera équipe avec la Kazakh Karina Kalinkova.

Pour leur premier match dans ce tournoi doté d'un prize-money de 10.000 USD, l'Algérienne et son équipière seront opposées à un tandem russo-biélorusse, composé de Sabina Shaydullina et Polina Smolskaya. Le match est prévu mercredi après-midi, sur le court N° 1 du complexe sportif d'Antalya.

En simple, Benaïssa avait passé le premier tour des qualifications en battant son équipière en double, la Kazakh Karina Kalenkova (6-1, 6-4), avant d'enchaîner au 2e tour par l'Ukrainienne Maryana Chernyshova (7-6 (4), 7-5).

Les quatre tennismen algériens ont participé à ces tournois, organisés du 5 au 11 décembre à Antalya, en marge d'un stage de préparation en Turquie, en vue des prochains Jeux de la solidarité islamique, prévus en 2017 à Baku (Azerbaïdjan).