RC RELIZANE-USM EL HARRACH (DEMAIN-15H) Victoire impérative pour le Rapid

Par Bachir BOUTEBINA -

Un face-à-face qui aura la particularité de se dérouler entre deux formations qui pratiquent un football d'excellente facture et parmi les meilleurs du moment en Ligue 1 Mobilis.

Ce vendredi, le stade Tahar Zouggari de Relizane, sera le théâtre d'une confrontation entre mal-classés, et qui verra les Lions du RCR, tenter le tout pour le tout, pour rejoindre au classement les Harrachis de l'USMH. Trois points séparent le Rapid de Relizane et l'USM El Harrach, avant cette rencontre, et que la capitale de la Mina considère désormais à juste titre, comme un très important écueil à franchir dans le bas du tableau, par les protégés du coach Bouakkaz. Une véritable confrontation à six points qui devra donner lieu à une rencontre très «crispante» entre les deux antagonistes du jour, maintien oblige. Le RCR qui est finalement rentré complètement bredouille d'Alger face au MCA (0-2), après avoir longtemps fait illusion à Bologhine, est désormais condamné à renouer chez lui avec la victoire, aux dépens d'un adversaire harrachi actuellement en verve, et dont le dernier point du nul glané devant le CR Belouizdad, a finalement mal récompensé les efforts des poulains de l'entraîneur Boualem Charef. Les Harrachis sont donc de très sérieux adversaires à prendre en compte par des Relizanais qui vont certainement se baser une fois de plus sur plusieurs atouts non négligeables, et qui ont jusqu'ici permis aux camarades de Mohamed Amine Zidane, de s'imposer à l'ex-Intissar.

En l'absence du jeune excellent portier Bousder, pour cause de blessure, le coach Moez Bouakkaz pourra toujours compter sur le keeper Zaïdi, et devra aligner son onze habituel, au sein duquel les Anane, Guebli, Benayad, et notamment Tebbi, seront de nouveau dans le feu de l'action. Côté harrachi, les Mellal et consorts, et un certain capitaine du nom de Younès, ne seront nullement en reste, et sont persuadés que la pression qui pèsera sur les épaules de leur hôte relizanais, pourrait s'avérer profitable au club algérois de la banlieue Est. Un face-à-face qui aura aussi la particularité de se dérouler demain entre deux ténors qui pratiquent un football d'excellente facture, et parmi les meilleurs du moment en Ligue 1 Mobilis. Mais ce vendredi, le résultat primera avant tout sur cette rencontre dont l'enjeu est devenu réellement vital, tant pour le Rapid que pour les gars d'El Harrach.

Une belle et très équilibrée empoignade en perspective ce week-end, dans la capitale de l'Ouest de la Mina, où le RC Relizane tentera de rester maître de son destin. Un match qui sera retransmis en direct par nos confrères de l'Entv, et dont le résultat final ne manquera pas d'intérêt, pour l'ensemble des ténors concernés directement par la zone rouge.