FIBA AFRICA CHAMPIONS CUP DE BASKET-BALL Le GSP au Caire pour jouer le podium

La compétition a débuté hier en présence de 13 équipes

Le club de basket-ball algérien GS Pétroliers prendra part à la 31e édition de la FIBA Africa Champions Cup (FACC-2016), prévue du 7 au 16 décembre au Caire, avec l'objectif de figurer dans le Top 8 de la plus prestigieuse compétition africaine des clubs.

L'entraîneur-adjoint des Pétroliers, l'ancien international Djilali Canon, a indiqué que dans un premier temps son équipe à l'ambition de passer le tour préliminaire qui va regrouper 12 clubs scindés en deux groupes. «Nous nous sommes fixés l'objectif de passer en quarts de finale. Ensuite, ce sera des matchs à élimination directe où tout peut arriver. Nous allons jouer nos chances à fond pour atteindre notre objectif face aux meilleures équipes africaines», a t-il souligné. Après avoir raté la qualification lors des éliminatoires de la Zone 1, disputés à El Hoceima au Maroc du 27 au 30 novembre, le GS Pétroliers a bénéficié d'un invitation (wild card) pour participer à la phase finale de la FIBA Africa Champions Cup (ex-championnat d'Afrique des clubs champions). Canon, promu entraîneur-adjoint avec Fardj Allah Harouni, a évoqué les futurs adversaires du GSP, estimant que son équipe possède les qualités requises pour réussir son pari. «Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les équipes participantes, sauf les clubs du Maroc et de la Tunisie contre lesquels nous avons déjà joué. Mais notre groupe a le talent pour passer au deuxième tour et représenter dignement le basket algérien», a-t-il estimé. «Nous allons attendre le tirage au sort (mardi soir, ndlr) et aborder la compétition match par match afin d'aller le plus loin possible», a-t-il ajouté.

Concernant la préparation de son équipe qui a enchaîné trois compétitions durant le mois de novembre: tournoi Houssam-Eddine Hariri au Liban, Championnat arabe des clubs champions en Tunisie, et Tournoi de qualifications au Maroc, le staff technique des Pétroliers a axé son travail sur la récupération pour aborder la compétition dans les meilleures conditions. «Nous avons beaucoup travaillé sur la récupération des joueurs qui ont enchaîné trois tournois en moins d'un mois. J'espère que cela va se répercuter positivement sur la prestation de l'équipe», a souhaité le coach algérien.

Douze clubs ont confirmé leur participation à la 31e édition de la FIBA Africa Champions Cup, organisée par le club cairote d'Al Ahly du 7 au 16 décembre, et dont le tirage au sort a eu lieu avant-hier.

La dernière édition disputée à Luanda (Angola) avait été remportée par Petro Atletico.



Les Pétroliers dans le groupe B

Le tirage au sort de la 31e édition de la FIBA Africa Champions Cup (FACC-2016), effectué avant-hier soir au Caire, a placé le GS Pétroliers dans le groupe B aux côtés du vice-champion en titre le Recreativo do Libolo (Angola). Les autres clubs du groupe B sont: l'AS Salé (Maroc), City Oilers (Ouganda), Customs (Nigeria), et BEAC (Cameroun). Le groupe A est composé du club organisateur Al-Ahly (Egypte), le Club Africain (Tunisie), Kano Pillars (Nigeria), Primeiro de Agosto (Angola), l'AS Nzui-Manto (Cameroun), et ADESBA (Cap Vert). A l'issue du premier tour, les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. La dernière édition disputée à Luanda (Angola) en 2015, avait été remportée par le Petro Atletico face Recreativo do Libolo.