LIGUE 1 MOBILIS - 14E JOURNÉE : USM ALGER-ES SÉTIF (DEMAIN-16H) Duel au sommet à Bologhine

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Sétifiens se déplaceront demain à Bologhine avec l'ambition de contrecarrer les desseins d'un champion sortant qui a perdu de sa sérénité et dont la défense a fait preuve de beaucoup de fébrilité lors des précédentes semaines.

Demain après-midi, le stade Omar-Hamadi de Bologhine abritera un traditionnel duel au sommet, qui mettra aux prises les Rouge et Noir de Soustara, et les prestigieux Noir et Blanc d'Aïn Fouara. Une rencontre à enjeu de taille dans le haut du tableau que domine désormais le MC Alger, à la faveur de son match retard remporté mardi dernier à Sétif, aux dépens du MO Béjaïa (1-0). Cette dernière rencontre glanée avant-hier par le Doyen, a en tous cas permis au club algérois cher à Bab El Oued, de mettre réellement sous pression son éternel voisin et frère ennemi usmiste, qui va devoir à tout prix renouer ce vendredi avec la victoire, notamment afin de revenir à hauteur du Mouloudia d'Alger (26 pts), en attendant que le nouveau leader de la Ligue 1 Mobilis, joue samedi prochain en déplacement contre l'Olympique de Médéa. Le ténor usmiste dont la dernière sortie en date dans la Mekerra s'est soldée le week-end dernier par une défaite devant l'USM Bel Abbès (1-2), ce dernier revers des gars de Soustara, a ainsi permis à l'Entente sétifienne de revenir à un point de son hôte du jour, au terme de la victoire de l'Aigle noir aux dépens du MOB (4-2). Les Sétifiens se déplaceront donc demain à Omar-Hammadi de Bologhine, avec l'ambition légitime de contrecarrer les desseins d'un champion sortant algérois qui a quelque peu perdu de sa sérénité, et dont la défense actuelle a fait preuve de beaucoup de fébrilité, lors des précédentes semaines. Paul Put comptera sur le retour en défense de Benyahia, devenu un atout essentiel dans l'axe central, et en l'absence sur le flan gauche d'Abdelaoui, pour cause de suspension, Benmoussa devra logiquement jouer en arrière gauche, Meftah sur le côté droit, et Chafaï en axial. En milieu de terrain, le trio Benkhemassa-Benguit-Koudri, associé au trio Beldjillali-Meziane-Andria, devra compléter le tableau dans lequel manqueront Ghislain Guessan (suspendu), et Amir Sayoud (blessé). Il reste que sur le plan offensif, le coach Flamand pourra miser pour la première fois sur Ziri Hamar, et un Bouderbal qui n'a pas inscrit le moindre but depuis le début du championnat. Il est clairement acquis que le onze que compte aligner dans 24h le coach Paul Put, sera une fois de plus sérieusement remanié. Il est surtout aussi très clair que ce match contre l'ES Sétif constituera ce week-end un tournant important dans le haut du classement, et que les gars de Soustara qu'a sérieusement tenté de booster Paul Put, n'ont pas le moindre droit de décrocher ce vendredi. Côté sétifien, le coach Amrani aurait fait le choix de renouveler sa confiance à l'ensemble des joueurs qui avaient été alignés contre le MOB, et l'ex-driver des Crabes semble ainsi ne rien changer à un onze ententiste au sein duquel on devrait retrouver demain Abdelmoumen Djabou en tête de la manoeuvre, aux côtés des Amada, Aït-Ouameur, et un certain Haddouche en réussite. Il reste que la longue absence aux avant-postes de Nadji, pour cause de blessure, permettra à Amokrane de jouer en pointe, un rôle non négligeable, et sera certainement à l'affût de la moindre bévue locale. L'ESS qui n'a plus remporté le moindre point depuis des lustres à Bologhine, joue ce vendredi face aux Rouge et Noir de Soustara un sacré match qui vaut désormais son véritable pesant d'or en tête de la Ligue 1 Mobilis. Un face-à-face de premier choix qui se déroulera demain dans un stade Omar-Hamadi archicomble, et dont l'accès sera gratuit. Deux prestigieux et grands ténors ont rendez-vous ce vendredi avec une confrontation qui promet sur tous les plans, et que le grand public sportif pourra suivre de près demain sur le petit écran.