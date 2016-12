LIGUE 1 MOBILIS - 14E JOURNÉE : CR BELOUIZDAD-CA BATNA (DEMAIN-16H) Les deux "Chabab"à la récolte des points

Par Saïd MEKKI -

Yahia Chérif et ses partenaires sont dans l'obligation de gagner à domicile pour chasser le doute

Les Belouizdadis, qui partagent la 1ère place des relégables avec la JSK, 13 points chacun, accueilleront une coriace équipe du CA Batna demain au stade du 20-Août à huis clos dans l'unique objectif de s'imposer pour remonter la pente.

En effet, le match est programmé à huis clos et c'est en réalité, une bonne «affaire» pour les joueurs du coach Badou Zaki qui auront la pression du public en moins d'autant qu'ils traversent une période difficile sur le plan mental. Mais avec le dernier match nul lors du derby contre l'USMH (1-1), les joueurs du Chabab de Belouizdad ont repris quelque peu confiance et abordent donc ce match à domicile avec la détermination de ne pas rater les trois points de la victoire.

D'ailleurs, faut-il bien remarquer que deux points seulement séparent le CR Belouizdad de son adversaire du jour, le CA Batna. Ce dernier partage en effet, la 8eme place avec le DRB Tadjenanet et le NA Hussein Dey. Et pour encourager les joueurs, les responsables du CRB leur ont octroyé leur prime du nul contre El Harrach. Sur le plan de l'effectif, si Cherfaoui a repris les entraînements et est donc opérationnel face au CAB, ce n'est pas le cas pour son coéquipier Nassim Bouchema qui souffre des douleurs au genou. Ce qui voudrait dire qu'il est incertain pour ce match. Seulement et en dépit de quelques absents, l'esprit du groupe du coach Zaki, incite les fans à l'optimisme pour ce match d'importance à domicile.

Le latéral gauche Zeghli qui travaille d'arrache-pied pour reprendre sa place de titulaire annonce qu' «on vise la barre des 17 points avant la trêve...». C'est dire que la volonté de gagner les matchs restants avant la fin de la phase aller est bien le credo des joueurs du Chabab qui n'ont, pour ainsi dire, pas droit à l'erreur ce vendredi à domicile devant une équipe du CA Batna qui cherche surtout à se rattraper de son dernier semi-échec à domicile.

En effet, l'équipe batnéenne a été tenue en échec à domicile par ses voisins du CS Constantine le week-end passé. Et les joueurs «cabistes» veulent bien se racheter en tentant un bon résultat de ce déplacement à Alger.

Les joueurs du club des Aurès veulent bien exploiter l'absence du public du Chabab de Belouizdad pour ramener un bon résultat de ce déplacement qui s'annonce, certes difficile, mais pas du tout impossible. Sur le plan de l'effectif, le coach Rouabah ne pourra compter sur les services de trois joueurs: Hadj Aïssa blessé et donc pas question de lui compliquer la tâche. Ensuite, il y a Zouiche qui vient de résilier son contrat à l'amiable avant la trêve et enfin Gueraiche qui a été blessé lors du dernier derby face au CSC. Bien que ce dernier annonce qu'il «ferait tout pour être prêt face au CRB», mais son utilisation risque de compliquer sa situation sanitaire dans le cas d'une rechute et le staff technique éviterait à coup sûr une telle situation. Seulement en face, Abdelkrim Nemdil, un des joueurs clés du CRB, estime que «le match contre le CAB est une rencontre-clé. C'est un match où la victoire nous permettra à la fois de gagner quelques places au classement et nous éloigner surtout de la zone des rélégables...».

Ce qui est vrai. Or, les joueurs du CA Batna ne veulent en aucun cas perdre cette rencontre pour justement éviter de tomber dans le bas du tableau et figurer dans la zone rouge. Et c'est justement tout l'enjeu de cette partie qui s'annonce autant intéressante qu'ouverte à tous les pronostics.