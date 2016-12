CAN ET LES COUPES D'AFRIQUE DE CLUBS Accord de diffusion entre Canal+ et la CAF dès 2017

Le groupe Canal+ et la Confédération africaine de football (CAF) ont trouvé un accord pour la diffusion de la coupe d'Afrique des nations (CAN) ainsi que plusieurs autres compétitions, dont les coupes d'Afrique de clubs, selon un communiqué du groupe français mercredi. Outre la CAN, seront également diffusées les compétitions africaines majeures telles que le championnat d'Afrique des nations (CHAN), la Ligue des champions d'Afrique, la coupe de la Confédération d'Afrique et la supercoupe d'Afrique. Canal+ diffusera aussi les matchs africains de qualification au Mondial-2018, les phases finales de la CAN féminine, ainsi que celles des compétitions de jeunes, et la CAN de Futsal.